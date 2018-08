A carregar o vídeo ...

Hoje foi dia de verificações. Primeiro as administrativas, onde é confirmado se todos os documentos essenciais à participação na prova estão em conformidade e agora estamos nas verificações técnicas. Podemos ver na imagem um carro na pesagem e todo os controladores que aqui estão. Todas as peças sobresselentes são seladas e marcadas, tudo é devidamente controlado.Estamos a um passo do arranque desta competição. O objetivo é tentar repetir o resultado do ano passado, a vitória para o Campeonato de Portugal de Ralis, embora estejamos conscientes que será difícil. Trata-se de uma prova bastante competitiva, com bastantes adversários. Há aqui muitos e bons pilotos a lutar pelo CPR e outros grandes pilotos a lutar pela prova em si. Temos todas as condições para fazer uma grande prova. Estamos motivados e vamos dar o nosso melhor.