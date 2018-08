A carregar o vídeo ...

O piloto Miguel Barbosa, que está a competir no Rali Vinho da Madeira até ao dia 5 de Agosto, enviou mais uma crónica em exclusivo para a SÁBADO:

"Devido a alguns contratempos que conseguimos felizmente resolver na assistência durante a paragem à hora de almoço, tivemos um dia complicado e em particular uma manhã difícil. Da parte da tarde correu-nos melhor e estamos agora em 2º lugar do CPR à frente dos nossos directos adversários.



Os pilotos da Madeira são tradicionalmente muito fortes nesta prova onde o seu conhecimento dos troços é muito grande, o que também ajuda a fazer a diferença e temos dois à nossa frente. Mas ainda faltam disputar oito troços, o que é muito rali. Vamos continuar a dar o nosso melhor para tentar subir na classificação."



Veja as imagens partilhadas pelo piloto: