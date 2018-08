A carregar o vídeo ...

O piloto Miguel Barbosa, que competiu no Rali Vinho da Madeira até hoje, dia 5 de Agosto, enviou mais uma crónica em exclusivo para a SÁBADO. O piloto sofreu um despiste na penúltima especial, quando detinha a segunda posição entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, o que lhe colocou um ponto final na prova.

"Estou absolutamente desolado por mim e por toda a minha equipa. Estávamos a fazer uma excelente prova. Estávamos à frente dos nossos directos adversários. A equipa fez um excelente trabalho e poderíamos ter saído daqui com uma melhor posição em termos de campeonato, mas cometi um erro que saiu caro", afirmou no local.



Veja as palavras que Barbosa deixou aos leitores:



"Não era assim que gostaria de ter encerrado estas crónicas, mas os acidentes acontecem e desta vez fui eu que cometi um erro. Estou absolutamente desolado. Tudo aconteceu por volta do terceiro quilómetro da penúltima especial. Falhei uma travagem e o Skoda caiu num buraco de onde era impossível sair. É uma pena porque estávamos de facto a andar muito bem. Estávamos a fazer uma excelente prova. Estávamos à frente dos nossos directos adversários. Poderíamos ter saído daqui com uma melhor posição em termos de campeonato, mas cometi um erro que saiu caro e com esta falha tudo se esfumou."



Aqui estão as imagens enviadas pelo piloto.