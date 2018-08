A carregar o vídeo ...





Desportivamente a prova começa hoje, com a Special Stage de 2,18 km.

Ainda sobre o dia de ontem deixo convosco um vídeo dos momentos mais emblemáticos que marca o início do Rali Vinho da Madeira, a sessão de autógrafos que decorreu ontem à noite no Casino da Madeira.Eu e o Hugo estávamos, juntamente com outros pilotos, a assinar postais e a oferecer brindes. Os carros estavam expostos à entrada e a afluência de público chegou a ter esta dimensão. É de facto um rali muito acarinhado pelo público e que move multidões.