A estátua do leão colocada perto do estádio de Alvalade pela direcção de Bruno de Carvalho foi vandalizada na madrugada desta sexta-feira. A assinatura do presidente destituído foi parcialmente apagada, segundo as imagens publicadas pelo Corrreio da Manhã , passando a ostentar um palavrão no lugar do apelido de BdC.Esta não é a primeira vez que o monumento e, sobretudo, o nome do dirigente são vandalizados. Em Junho, o nome de Bruno de Carvalho foi riscado e no local foi escrita a palavra "Rua".