António Silva: 'Já houve mil recordes da maior onda. O importante é estar na cabeça do monstro'

Foi campeão nacional de sub-20 e acredita que bateu o recorde de Garrett McNamara na Nazaré. Viveu com tribos na selva na Indonésia, faz caça submarina, nadou com tubarões e trata da segurança nas etapas portuguesas do Mundial de surf.

Quando lhe perguntam qual foi a maior onda que surfou, António Silva não responde com metros. “Digo sempre que o meu recorde foi na Galiza, em que tive de ficar um minuto debaixo de água. Para nós, big riders, o recorde é a porrada que aguentamos, não é o tamanho da onda que surfamos para a foto”, diz à SÁBADO.



Em novembro de 2011, António foi um dos poucos que acompanhou Garrett McNamara na Nazaré, no dia em que o norte-americano surfou aquela que era então a maior onda do mundo (23,77 metros) - num recorde entretanto batido pelo brasileiro Rodrigo Koxa (em 2017), com 24,4 metros.



“Ele fez aquela onda e eu fiz outra a seguir, tão grande ou maior, houve vários, o Sebastian [Steudtner], o [João] Macedo, o [Axi] Muniain, mas a do Garrett foi medida e ele é que pôs lá o carimbo. Já houve mil recordes da maior onda. Isso é importante para a imprensa, mas para nós [surfistas] o que interessa é a performance, é estar lá na cabeça do monstro.”