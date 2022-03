Imagens de ondas gigantes da Nazaré divulgadas pela NASA

O surfista português António Laureano (19 anos), pode ter surfado a maior onda de sempre, com cerca de 30,9 metros, na Praia do Norte na Nazaré. O registo foi feito no dia 29 de outubro de 2020. Agora, a NASA divulgou as imagens de satélite que captam as ondas gigantes detetadas em Portugal, nesse dia.



As imagens lançadas pela NASA foram captadas pelo satélite Landsat 8 (aeronave de monitorização da Terra, gerida pela NASA e pela US Geological Survey). Através do satélite é possível tirar fotografias com luz visível e infravermelha e também medir a radição de calor que sai da superfície do planeta Terra.