A resposta do desporto à guerra na Ucrânia

A final da Champions já não é em São Petersburgo, mas há muitas outras consequências no mundo do desporto face à invasão russa da Ucrânia. O GP F1 de Sochi foi cancelado e vai mudar-se para a Turquia, há patrocínios que estão a ser anulados e até a equipa de basquetebol do Sporting está implicada.