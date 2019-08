Presidente do Sporting e agente de Bruno Fernandes reunidos em Alcochete

Bruno Fernandes, jogador do Sporting, está cada vez mais perto de se transferir para Inglaterra. Na manhã desta sexta-feira, a CMTV acompanhou em exclusivo a cimeira de Bruno Fernandes em Alcochete.A CMTV apurou que o agente do jogador se reuniu com o presidente do Sporting sobre a investida do Tottenham por Bruno Fernandes. Recorde-se que o Sporting já tinha rejeitado duas propostas do Tottenham, uma no valor de 45 milhões de euros e outra de cerca de 60 milhões.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã