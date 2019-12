Alan Ruiz, ex-jogador do Sporting, detido na Argentina

O antigo jogador do Sporting, Alan Ruiz, foi detido esta quinta-feira, juntamente com um irmão, um amigo e o pai, depois de protagonizar um episódio no parque de campismo municipal de Punta Lara, na Argentina.De acordo com o jornal argentino Olé, tudo terá começado quando a empregada do espaço pediu ao avançado do Aldovisi o seu documento de identificação para que fosse concedida uma churrasqueira. Alan terá negado dar a sua identificação e originou uma discussão, com agressões à mistura.O incidente subiu de tom e um dos familiares foi a um automóvel buscar uma espingarda de ar comprimido para ameaçar os funcionários do espaço. A polícia foi chamada ao local e deteve o ex-Sporting, os seus dois familiares e o amigo. Foram ainda apreendidas duas espingardas e uma pistola de calibre 3.65.O jogador, que passou pelos "leões" entre 2016 e 2017 e esteve ainda mais dois anos ligado ao Sporting em empréstimo na Argentina, está agora acusado de ameaças agravadas, porte ilegal de armas e resistência às autoridades.