Portugal garante três equipas na Champions para 2021/22

A atual temporada ainda vai a meio e Portugal já sabe que em 2021/22 irá contar com três equipas na Liga dos Campeões. Tudo porque, esta quinta-feira, a Rússia ficou sem qualquer representante nas provas europeias, o que faz com que o nosso país saiba desde já que irá terminar a atual temporada no sexto posto no ranking UEFA, o qual garante a tal presença de três equipas na Champions: duas na fase de grupos e uma nas rondas preliminares.

A última esperança russa era mesmo o Krasnodar, mas o Getafe acabou por dar a 'ajuda' necessária ao nosso país, ao derrotar os russos em casa e afastá-los da próxima ronda da Liga Europa.



O Krasnodar junta-se assim a Arsenal Tula, Spartak Moscovo, Zenit, Lokomotiv e CSKA, todos eles eliminados das provas europeias.

No acesso à Liga Europa, tudo continua na mesma: Portugal irá manter as três equipas que tem atualmente. O vencedor da Taça irá diretamente para a fase de grupos e os 4.º e 5.º do campeonato irão começar a 3.ª e 2.ª pré-eliminatórias, respetivamente.