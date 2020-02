Chegada dos torcedores/adeptos do Benfica no Dragão. Provocações de ambas as partes. Sinalizadores, garrafas, fumaça, polícia...Clássico quente daqui a pouco no Dragão. pic.twitter.com/uFaEULK2Ig — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 8, 2020

A duas horas e meia do início do FC Porto-Benfica aqueceu o ambiente em torno do jogo. No viaduto da Alameda do Dragão estão dois bonecos pendurados numa alusão ao Benfica e ao árbitro que apitará o encontro, Artur Soares Dias.À chegada ao Estádio do Dragão, adeptos benfiquistas encontraram simpatizantes do FC Porto com provocações de ambas as partes. Arthur Quezada, jornalista do canal brasileiro Esporte Interativo, testemunhou o "clássico quente" antes deste começar, com polícia, petardos, bombas de fumo e garrafas à mistura.O percurso destes adeptos benfiquistas já tinha ficado marcado pelo lançamento de inúmeras tochas.