Na origem da decisão estão os maus resultados do clube no campeonato chinês.

O Chongqing Lifan, clube que disputa a Superliga chinesa, anunciou este domingo ter dispensado o treinador português, Paulo Bento. "A partir de hoje Paulo Bento deixa de ser o técnico do Chongqing Lifan. Queremos agradecer a sua contribuição e desejar o melhor para seu futuro", disse o clube, em comunicado.





Um dos adjuntos de Paulo Bento, Hao Haitao, foi nomeado treinador interino.



No entanto, sabe Record, não há ainda um acordo para a saída do técnico português, sendo que as negociações arrancam segunda-feira.



O antigo seleccionador nacional chegou ao clube chinês em Dezembro e nunca esteve abaixo da linha de despromoção, 'obrigação' incluída no acordo entre o clube e Paulo Bento: a equipa ocupa actualmente o 12.º lugar, num campeonato disputado por 16 equipas.