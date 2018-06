O Estádio da Luz em Benfica acolheu o último jogo de preparação de Portugal para o Campeonato do Mundo a Rússia. A selecção nacional integra o Grupo B, juntamente com Espanha, Irão e Marrocos.Nos dois últimos particulares, depois de Fernando Santos divulgar os 23 eleitos para o Mundial2018, Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas.Foi a primeira vez que a Argélia e Portugal se defrontaram num mundial de futebol.Portugal vai agora defrontar a Espanha, a 15 de junho, em Sochi; Marrocos, a 20, em Moscovo; e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.