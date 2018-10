O internacional argentino diz-se "honrado" com o espectáculo que estará presente em vários países da América do Sul, Europa e Ásia a partir do próximo ano.

A vida e carreira do futebolista argentino Lionel Messi vai servir de fio condutor para um novo espectáculo da companhia circense canadiana Cirque du Soleil, a estrear em 2019, anunciou esta quarta-feira o jogador nas redes sociais.



"Sinto-me honrado por anunciar a criação de um novo espectáculo encenado pelo Cirque du Soleil, a estrear em 2019, baseado na história da minha vida e na paixão pelo futebol", revelou o capitão do Barcelona, depois de já ter divulgado um vídeo envergando a camisola da companhia circense.



A maior produtora de teatro do mundo já prestou homenagem a várias figuras da música mundial (Michael Jackson, The Beatles), mas nunca antes dedicou um espectáculo ao futebol ou a um atleta em particular.



O espectáculo estará presente em vários países da América do Sul, Europa e Ásia a partir do próximo ano.