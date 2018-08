No domingo, dia 19 de Agosto, o Real Madrid fez o primeiro jogo em nove anos sem que Cristiano Ronaldo constasse no plantel do clube espanhol. Venceu por 2-0 o Getafe, mas a notícia foi que o Santiago Bernabéu não estava tão vazio desde uma partida contra o Maiorca em 2009: esse foi o último jogo dos merengues antes de Ronaldo chegar a Madrid.

O jogo contra o Getafe marcou o início da Liga Espanhola para o Real Madrid e o primeiro jogo em casa do clube sem o português. Coincidência, ou não, compareceram a esta partida cerca de 48 mil adeptos, num estádio que tem lugar para 81 mil espectadores.

Desde a chegada do craque português a Madrid que nunca se registou uma casa tão vazia para os madrilenos. Cristiano Ronaldo transferiu-se neste Verão para a Juventus por mais de 100 milhões de euros.