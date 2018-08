Depois da estreia vitoriosa frente ao Chievo, o internacional português disputa o primeiro jogo oficial no Allianz Stadium. O adversário é a Lázio.

William Shakespeare é dono de um pormenor do arco da velha: morre no dia do seu aniversário (23 Abril). Pelo meio, vive 51 anos cheios de vida e escreve obras atrás de obras. Uma das mais conhecidas (e lidas) é Romeu e Julieta, uma trágica história de amor em Itália, mais precisamente em Verona. Quem por lá se passeia sabe muito bem do que fala. A varanda é um dos pontos turísticos da elegante cidade, conhecida como "piccola Roma". Faça chuva ou faça sol, há quem pare no meio da rua e fique horas a enquadrar a máquina para tirar a melhor fotografia de sempre. Em toda a história infinita de Verona, só há um momento em que o lirismo da varanda é substituído pelo futebol. Precisamente em 1985, ano em que o Verona se sagra campeão italiano à frente da Juventus de Platini, Nápoles de Maradona, Roma de Falcão e Fiorentina de Sócrates.



No dia 18, a varanda foi novamente relegada para um segundo plano com a estreia oficial de Ronaldo pela Juventus, vs. Chievo, na primeira jornada do campeonato. Ponto de partida: a única cidade em que a Juventus não tem maioria de adeptos é precisamente Turim. Quem o diz é Jorge Andrade, ex-capitão da selecção portuguesa, número 10 do Estrela da Amadora de Jorge Jesus em 2000 e autor de duas proezas inacreditáveis: a de falhar o título de campeão nacional por FC Porto (Boavista 2001, Sporting 2002) e Juventus (Inter 2008, Inter 2009). "As pessoas preferem o Torino. Embora não seja campeão há mais de 40 anos [1976], o Torino é ainda a equipa com mais adeptos na cidade e isso dá mais interesse à cidade. Onde é que já se viu uma equipa com todos os títulos e mais alguns, entre Ligas dos Campeões e até um da 2ª divisão, não ser a preferida? É incrível e, ao mesmo tempo, verídico: Turim é especial por isso mesmo."



Nem é preciso ir muito longe. Em 2014, a final da Liga Europa está marcada para Turim. O sorteio da meia-final junta Juventus e Benfica. Ao 2-1 na Luz, segue-se o 0-0 no Olímpico. A Juve de Allegri está afastada da final em casa e a cidade explode de alegria. A malta do Torino mistura-se com a do Benfica e festejam noite dentro. Falávamos de Turim. E o resto de Itália? Aí, a Juve é aglutinadora, seja Milão (Inter, Milan), Roma (Lazio, Roma) e Génova (Sampdoria, Genoa). E também nas outras com uma só equipa na Serie A, como Bérgamo (Atalanta), Udine (Udinese), Florença (Fiorentina) e Verona (Chievo).



Paulo Sousa e o rei Del Piero

Chievo foi também o primeiro adversário de Paulo Sousa na estreia pela Juventus, em 1994. Acaba 0-0 no já demolido Delle Alpi. Coincidência das coincidências: o 10 desse Chievo é um tal Lorenzo D'Anna, hoje treinador do Chievo. Nessa Juventus, além de Sousa, há craques do além como Kohler, Deschamps, Ravanelli. Do banco, salta Del Piero. Ainda um jovem de 19 anos, Alessandro é hoje o craque eterno do clube. Por muitos jogadores que passem, é ele o rei. Tanto dos jogos (705) como dos golos (290). Ninguém joga e marca mais que ele, é obra. Se estes números pertencem ao escalão inalcançável para Ronaldo, a conversa já muda significativamente de feição na hora de falar de golos por época, todas as competições incluídas. Aí, o recorde é de 35 e pertence a um tal húngaro Ferenc Hirzer desde 1926. A segunda melhor marca é a de 32 golos de Higuaín em 2017, Trezeguet em 2002 e Del Piero em 1998. Ora bem, se o Ronaldo do Real ainda não é este Ronaldo dos golos seja de que maneira for e assina a impressionante marca de 33 golos na primeira época em Madrid, é de acreditar numa graça. O que seria uma proeza assinalável, até porque há seca de golos em Itália desde os tempos da outra senhora - nos últimos 50 anos, só dois jogadores ultrapassam a fasquia dos 30 no campeonato (36 de Higuaín em 2016 e ainda 31 de Luca Toni em 2006).



Proezas futuras à parte, Ronaldo quer é títulos. O do campeonato italiano já é ao pé-coxinho, tal o à-vontade em dominar os rivais (34 scudetti no total, os últimos sete seguidos), o da Liga dos Campeões é que é mais difícil. Mais uma vez, Paulo Sousa metido ao barulho. É que a Juventus é forte em casa, só em casa. Lá fora, é o cabo dos trabalhos para levantar o caneco mais importante. A primeira é de penálti (Platini, 1-0 ao Liverpool), em 1985, a segunda é nos penáltis (Jugovic, 4-2 ao Ajax), em 1996, com Paulo Sousa a 6. De 1996 a 2018, nem uma para amostra. O que é confrangedor. Ainda por cima, o Milan acumula duas Liga dos Campeões nesse parêntesis temporal e o Inter uma (a de Mourinho). Está feito, o objectivo é a conquista da Europa.



Nada mais fácil. Que o diga o primeiro português na Juventus. Esse mesmo, Rui Barros. A transferência vale 630 mil contos para o FC Porto em 1988 (o mesmo valor de Futre para o Atlético Madrid no ano anterior) e Rui Barros passa a ganhar cinco mil contos/mês, mais prémios de jogo e contratos de publicidade. Com esse dinheiro, arrenda um apartamento de quatro assoalhadas em Turim por 250 contos/mês de renda para viver com os pais e a namorada de infância, Luísa.



Também compra um Lancia Turbo de 16 válvulas e um Fiat Tipo, mais 1.500 metros quadrados de terra, em Lordelo, de onde é natural. Os números de Ronaldo diferem ligeiramente. Só um pouco.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 746 da SÁBADO nas bancas a 15 de Agosto de 2017.