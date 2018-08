O tenista sérvio Novak Djokovic venceu este domingo o suíço Roger Federer na final do Masters 1000 Cincinnati e fez história. Nole, como é conhecido, tornou-se o primeiro atleta na modalidade a conquistar todos os nove torneios Master, a categoria inferior aos Grand Slam.

No confronto entre dois ex-número um do ranking mundial, Djokovic levou a melhor sobre Federer com um duplo 6-4, em uma hora e 25 minutos.

Os Masters 1000 formam a categoria imediatamente inferior aos chamados Grand Slam do ténis – Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Nele estão inseridos Cincinnati, Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, Paris e Monte Carlo, em França, Madrid em Espanha e Roma em Itália, Xangai na China e Canadá.

Djokovic cumpriu a proeza vencendo pela primeira vez Indian Wells em 2008, Paris em 2009, Miami, Madrid, Roma e Canadá em 2011, Xangai em 2012, Monte-Carlo em 2013 e agora Cincinnati.

Apesar disso, o detentor de mais troféus da categoria Masters continua a ser o espanhol Rafael Nadal, com 33 títulos, seguido do sérvio com 31 e de Roger Federer, com 27. A categoria Masters 1000 só começou, no entanto, em 2009, e, dentro desse registo, Nole supera Nadal por 26 contra 21 do espanhol.

Para Nadal completar este ciclo de Masters, faltava ainda vencer em Miami, Xangai e Paris. Quanto a Federer, faltava apenas o torneio francês realizado em Monte Carlo

O título em Cincinnati, a uma semana do início do Open dos Estados Unidos, quarto major da temporada, é o 70º da carreira de Djokovic. Já Federer continua a dois troféus de atingir a centena de títulos, falhando a oitava conquista em Cincinnati.