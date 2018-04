As estrelas do Manchester United que Mick treinou

Cristiano Ronaldo foi quem mais o impressionou. Mas houve outros em destaque

Van Nistelrooy

"Foi o avançado mais completo que conheci a jogar na grande área. Concentrava-se tanto que entrava em transe quando rematava"



Rio Ferdinand

Rivalizava com Ronaldo na impulsão. Cabeceava bolas a 2,5 metros de altura. Também era dos que mais se preocupava com o corpo



Paul Scholes

Sofria de asma, era lento e detestava levantar pesos. Mas tinha uma velocidade de reacção brilhante. Só havia um melhor: Ji-Sung Park

Mick Clegg estava sozinho no ginásio do centro de treinos do Manchester United, quando lhe apareceu Cristiano Ronaldo. O treinador especializado em desenvolvimento de força e velocidade já tinha ouvido alguns dos craques da equipa, como Roy Keane e Van Nistelrooy, criticar o reforço de 18 anos, que custara ao clube 17 milhões de euros: era um bebé chorão que tinha vindo apenas para aquecer o lugar deixado em aberto por David Beckham e que não passava a bola a ninguém.Ronaldo disse-lhe: "Os outros jogadores dizem que gostam de trabalhar contigo. Também quero." Mick pediu-lhe para precisar o que pretendia. "Quero ser o melhor do mundo", respondeu. Clegg, hoje com 62 anos, conta a história com o mesmo espanto com que recebeu a afirmação de Ronaldo em 2003. Ou seja, nenhum. "É normal. Muitos atletas apresentam-se dizendo que querem ser os melhores", diz. "Depois, há os que desistem e os que persistem. E há o Ronaldo. Nunca vi alguém submeter-se a tanto para alcançar os seus objectivos."Encontrámos Mick diante de um extenso contentor verde nas traseiras de uma fábrica na zona industrial de Ashton, nos arredores de Manchester, onde imponentes chaminés de tijolo apontam para o céu cinzento. Ao seu lado, Rocky II, o seu inseparável pastor-alemão. À entrada, uma roulotte, velhos cavalos de ginástica e uma espada espetada numa pedra à espera do Rei Artur. Parece um acampamento nómada, mas é ali que Clegg opera um dos ginásios mais conceituados da cidade - o Elite Lab -, um autêntico centro de pesquisa e desenvolvimento de novos CR7. O interior está apetrechado com algumas das máquinas que ajudaram o madeirense a conquistar cinco Bolas de Ouro: numa delas, um atleta tenta tocar em todas as luzes vermelhas que piscam furiosamente num quadro preto, enquanto outro procura memorizar visualmente quatro bolas que se movimentam misturadas com outras seis num painel virtual. "O futebolista tem de estar atento à bola, ao movimento dos colegas, à investida dos defesas, aos sons do público. Isso exige muito do cérebro. Estas máquinas ajudam-no a desenvolver a rapidez cerebral", explica.A paixão de Mick Clegg pelo desporto começou em meados dos anos 70. Era guitarrista de bandas de rock no circuito amador de Yorkshire quando, ao observar uma foto de um concerto, se apercebeu de que estava demasiado magro e decidiu inscrever-se num ginásio. "Passados três meses, os clientes já me vinham fazer perguntas sobre o treino. O dono do ginásio empregou-me a part-time. Na mesma altura, comecei a treinar o meu filho mais velho, Michael, que tinha 4 anos." Aplicou a mesma receita - exercícios multidisciplinares e treinos com pesos - aos outros três filhos, que começaram a destacar-se nas aulas de Educação Física. Foi convidado para ensinar em escolas e, mais tarde, em universidades.O clã Clegg chamou a atenção da cena desportiva em Manchester: Michael foi para a primeira equipa do United; Steven, que tinha convites de equipas de basket e de atletismo, foi parar à academia dos Red Devils; Mark tornou-se num halterofilista olímpico; e Shaun representou a Grã-Bretanha nos Jogos da Common-wealth e no World Strongest Man. Em 1998, ao constatarem que a exemplar preparação física de Michael e de Steven se devia aos ensinamentos do pai, os dirigentes do Manchester United convidaram-no para trabalhar na academia. O seu programa de desenvolvimento de força era inovador: incluía exercícios de boxe, um chamariz para o médio e capitão Roy Keane, famoso pelo estilo combativo, que apareceu para conhecer o treinador de quem se falava. "O Roy já tinha lutado em ringues e, tal como eu, que sou de um bairro operário de Manchester, interessa-se por boxe. Ele vinha de uma lesão e incluímos exercícios de pugilismo na recuperação. Os outros jogadores ficaram curiosos e, em 2000, fui chamado para a equipa principal", diz Clegg.Passou a trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo e a aproveitar-se disso para aprimorar os seus estudos: David Beckham deu-lhe conhecimentos de visão periférica; Rio Ferdinand permitiu-lhe trabalhar a força e os saltos; e Ruud van Nistelrooy, que recuperava de uma ruptura de ligamentos, permitiu-lhe integrar manobras de reabilitação e de prevenção de lesões num programa focado na performance.Clegg concluiu que no futebol a rapidez - de corrida, decisão e execução - é fulcral. Mas de onde vem? Por que razão alguns jogadores são mais rápidos do que outros? Foi tirar as dúvidas com os especialistas mais conceituados. "Percebi que não vem dos músculos, mas do cérebro. Então dediquei-me a estudá-lo." Assim nasceu o seu programa Seed of Speed (Semente da Velocidade), que o levou a implementar novos dispositivos tecnológicos de estímulo visual e cognitivo. Ao mesmo tempo, manteve a proximidade característica dos mestres dos ginásios tradicionais: "No meu ginásio, não há espelhos. O objecto mais importante é esta cadeira", afirma, apontando para um massivo trono de madeira no centro da sala. "Os cientistas desportivos ao serviço dos clubes instalam-se em escritórios longe dos atletas. Eu não. Estou sempre próximo deles, para responder a todas as dúvidas e dar conselhos."

Foi aí que Ronaldo o encontrou. Na altura, o extremo galês Ryan Giggs (13 vezes campeão pelo Man. United) era o mais empenhado e qualificado no trabalho físico: "Aguentava sprints consecutivos até deixar os defesas com a língua de fora", lembra Clegg. Ronaldo apontou-lhe uma intenção clara: queria ser mais rápido e mais resistente do que ele. "Para tal, era o primeiro a chegar ao ginásio todas as manhãs, aquecia e levantava pesos. Após a sessão, iam todos para casa menos ele. Pegava numa bola e ia para um relvado atrás de uma colina na academia, onde ficava diariamente 40 minutos a praticar sozinho. Isto foi muito importante para aperfeiçoar a técnica e ir conhecendo lentamente o seu corpo", diz Clegg. "Mas não ficava por aqui. Quando ia para casa, tinha uma piscina onde nadava e uma cozinheira privada que lhe preparava as refeições planeadas. Não descurava nada. Ninguém tinha uma mentalidade tão forte." Ao fim de uma época em Inglaterra, atingiu os níveis físicos de Ryan Giggs.



Clegg recorda-se da tensão existente entre o português e Van Nistelrooy, que estava habituado aos centros de David Beckham. "Agora tinha um extremo que partia para o um para um e que rematava com êxito de fora da área. Ele não suportava isso. Era uma rivalidade normal entre dois atletas extremamente competitivos." Mas nada parecia afectar Ronaldo. "Tinha uma autoconfiança notável. Enquanto a maioria dos jovens deixava de fazer uma finta quando o Roy Keane lhes lançava um berro ou o público os assobiava, o Cristiano voltava a tentar. Porque sabia que estava a fazer tudo bem e tinha a evolução totalmente controlada. Aliás, ele chegou-me a confessar que o United era uma passagem. Ele queria ir para o Real Madrid."



Adquirida a resistência e a força, Ronaldo passou a recorrer a Clegg para adquirir equilíbrio e agilidade. O inglês prescreveu-lhe exercícios de passos rápidos combinados com impulsão e sprint. Um dos mais comuns era o FitLight: "O Cristiano, preso com elásticos de resistência, tinha de pisar oito discos luminosos obedecendo às minhas ordens de sequência. Após um minuto extenuante, saía com a bola em slalom entre os cones e terminava com um remate forte para acertar no buraco de um pneu. Porque não chega acertar na baliza. Tem de se acertar num ponto inalcançável para o guarda-redes", explica. Também combinava levantamento de halteres, exercícios de boxe e de reconhecimento visual com o percurso com bola.



Novos CR7: de Espanha à Austrália

Ronaldo foi para o Real Madrid em 2009. Dois anos depois, o maestro do ginásio de Old Trafford também abandonou o clube, desiludido pela falta de abertura para com os seus novos métodos. Desde então, vive obcecado com a ideia de encontrar um novo Cristiano Ronaldo.



Actualmente, cerca de 50 atletas são treinados por Clegg, que recebe também visitas secretas de jogadores do Manchester United e do Manchester City, que sentem que os clubes não lhes disponibilizam o treino de que precisam. Outros vêm propositadamente de países como Espanha ou Austrália. O mais novo tem 6 anos. "Encontrar o novo Cristiano requer uma conjugação de factores... benção genética, jogar num clube grande e muita dedicação ao treino", explica Clegg. "Mas eu tenho atletas muito novos que só daqui a uns anos mostrarão o resultado deste programa. Se eu comecei a trabalhar com o Cristiano quando ele tinha 18 anos e ele se tornou num portento físico, imaginem como podem ficar os miúdos que aqui chegam com 6 anos."

Este artigo foi originalmente publicado na edição 719 da SÁBADO, nas bancas a 8 de Fevereiro de 2018.