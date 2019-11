A cirurgia ao ombro direito de Miguel Oliveira correu "bastante bem", revelou este domingo o piloto português que corre no Mundial de MotoGP nas redes sociais.O almadense foi operado esta manhã num hospital em Innsbruck, na Áustria, pelo cirurgião Karl Golser, especialista nas articulações do ombro e do cotovelo."Apenas para vos dizer que já fui operado e que a cirurgia decorreu bastante bem. Agora preciso de tempo para descansar e recuperar", escreveu o piloto português, prometendo voltar "ainda mais forte".Recorde-se que Miguel Oliveira sofreu uma queda a 25 de agosto, provocada pelo francês Johann Zarco, durante o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, que originou uma lesão num tendão e ligamentos do ombro direito.A lesão piorou no passado dia 26 de outubro, em virtude de uma segunda queda, nos treinos livres para o GP da Austrália, quando foi atingido por uma rajada de vento numa altura em que seguia a 300 quilómetros por hora.O prazo de recuperação deste tipo de cirurgias ronda os três meses.