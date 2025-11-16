A mensagem de Cristiano Ronaldo em dia do decisivo Portugal-Arménia

Capitão da Seleção Nacional falha jogo por estar a cumprir castigo após expulsão no encontro com a Irlanda

A poucas horas da Seleção Nacional subir ao relvado do Estádio do Dragão para defrontar a Arménia (14 horas) naquele que pode ser o jogo que carimba o passaporte de Portugal para o Mundial'2026, Cristiano Ronaldo partilhou uma mensagem nas redes sociais.



Cristiano Ronaldo expressa apoio à seleção de Portugal no jogo contra a Arménia Paulo Calado

"Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!", escreveu o capitão que hoje não está nas opções de Roberto Martínez por se encontrar a cumprir castigo após a expulsão no jogo com a Irlanda.

Recorde-se que o internacional português foi dispensado dos trabalhos da seleção na sexta-feira , depois de ter sido expulso na quinta-feira no jogo com a Irlanda e estar, assim, impedido de competir no embate com a Arménia. O capitão da seleção portuguesa viu vermelho direto no encontro em Dublin aos 61 minutos, quando Portugal perdia por 2-0, na sequência de um lance em que deu uma cotovelada a um adversário, com o videoárbitro a indicar vermelho direto. Ao seu 226.º encontro pela seleção portuguesa e ao fim de 22 anos a atuar pelos AA lusos, o avançado do Al Nassr, de 40 anos, viu pela primeira vez um cartão vermelho na equipa das quinas.

Por outro lado, é a 13.ª ocasião em que Ronaldo é expulso em toda a carreira, tendo, até à data, acumulado 12 por alguns clubes que representou: seis pelo Real Madrid, cinco pelo Manchester United e uma pela Juventus.