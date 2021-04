Sporting de Braga vence Farense com golo nos descontos

Golo do ex-Sporting Sporar surgiu aos 90+1. "Arsenalistas" continuam a um ponto do terceiro classificado, o Benfica, e a quatro do segundo, o FC Porto.

O Sporting de Braga venceu hoje por 2-1 na visita ao Farense, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo da vitória a chegar já em período de descontos.



Sp. Braga- Feirense Lusa

Em Faro, os ‘arsenalistas’ adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, com um golo do líbio Al Musrati, mas o Farense chegou ao empate ainda na primeira parte, através do brasileiro Pedro Henrique, aos 34. Aos 90+1, o esloveno Sporar garantiu a vitória do Sporting de Braga.

Com esta vitória, o Sporting de Braga, que vinha de dois jogos sem vencer, está em terceiro lugar com 53 pontos, mais dois do que o Benfica, que está ainda a jogar com o Marítimo, enquanto o Farense é 16.º, com 22 pontos.

