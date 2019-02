O caso da morte de Daniel Correa continua a revelar contornos macabros. A família do jogador do São Paulo , barbaramente assassinado a 27 de outubro do ano passado depois de ter estado numa festa de aniversário de uma adolescente, está a ser ouvida no âmbito da instrução do processo e a tia de Daniel, Regina Correa, contou que viveu "o pior dia" da sua vida quando recebeu do Instituto de Medicina Legal uma caixa com o pénis do sobrinho, quase um mês depois do crime.Daniel sofreu uma morte violenta em São José dos Pinhais (Paraná) depois de ter estado na festa de aniversário de Allana Brittes, filha de Edison Brittes.Saiba tudo sobre o caso no Record