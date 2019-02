Apoiantes do clube turco causaram incidentes junto à entrada do Hotel Marriott, em Lisboa, onde se encontra hospedada a equipa.

Elementos da PSP detiveram esta quarta-feira pelas 17h10 um adepto do Galatasaray após uma abordagem a 17 apoiantes do clube por estarem a causar incidentes junto à entrada do Hotel Marriott, na Avenida dos Combatentes, em Lisboa, local onde se encontra hospedada a equipa de futebol.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.