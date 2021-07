João Mário é reforço do Benfica

O Benfica anunciou a contratação do médio João Mário. Num vídeo publicado no twitter, vê-se o jogador a envergar a camisola encarnada.





João Mário rescindiu o seu contrato com o Inter de Milão esta segunda-feira. Segundo a cláusula antirrival que constava no contrato do Sporting, o Inter de Milão teria que pagar €30 milhões ao verdes e brancos caso João Mário fosse transferido para um rival do Sporting em Portugal.



Formado no Sporting, João Mário jogou em Alvalade na época passada por empréstimo do clube italiano e, como o Record dá conta esta quarta-feira, os leões vão avançar com um recurso à FIFA e ao TAS por desconfiarem de fraude na forma como o médio se desvinculou do Inter para assinar a custo zero pelo Benfica.