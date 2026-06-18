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Atrasos, bagagem e reembolsos: o que muda nos direitos dos passageiros aéreos?

Renata Lima Lobo 23:00
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O Parlamento Europeu e o Conselho da UE chegaram a um acordo sobre os direitos dos passageiros aéreos. As novas regras estavam a ser negociadas há 12 anos. Mas o que mudou?

Desde 2004 que as regras sobre os direitos dos passageiros aéreos permanecem inalteradas. Questões que passam por indeminizações por atrasos nos voos ou o direito de transporte de bagagens estiveram durante 12 anos em cima da mesa de negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (UE) que acabaram por chegar a um acordo esta segunda-feira, o qual ainda terá de passar por uma fase de votação final pelas duas instituições europeias.

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