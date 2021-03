Síndrome pós-covid. Quando o vírus não desaparece com um teste negativo

Meses depois da infeção e do diagnóstico, muitos continuam a experienciar sintomas. Tosse e febre desaparecem após alguns dias do teste positivo, mas infetados continuam a sofrer com dores respiratórias, cansaço e perda de olfato e paladar meses depois da "recuperação" - e risco de enfarte e coagulação do sangue nos pulmões aumenta.

Mais de um ano depois do início da pandemia, a covid-19 continua a mudar a maneira como vivemos. Às sequelas mentais daqueles que vivem as restrições juntam-se as sequelas físicas daqueles que passaram pela infeção. Além dos raros casos de reinfeção, e mesmo com testes negativos para o vírus, há quem continue a experienciar sintomas da covid-19. A síndrome aguda pós-covid existe, é mais comum do que se acreditava e estudo aponta que se deve levar mais a sério.

Num artigo publicado na revista científica Nature Medicine, investigadores da Universidade de Columbia, nos EUA, apontam que são cada vez mais os sintomas associado à covid-19 a longo prazo. Além dos sintomas mais comuns da doença, que se manifestam nas primeiras semanas após a infeção, os pacientes que experienciam um prolongamento dos sintomas durante mais tempo revelam dor do peito, enfartes e problemas de coagulação do sangue nos pulmões meses após testarem positivo ao novo coronavírus.

"Normalmente quando pensamos na doença da covid-19, pensamos em doença respiratória. Mas mesmo após recuperarem da doença respiratória, doenças podem ainda ter outros sintomas relacionados com outros orgãos", referem, acrescentando que "nem sempre esta síndrome pós-covid está relacionada com a gravidade da infeção inicial.