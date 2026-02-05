Verlingue Portugal assina protocolo com a TwinklOO para reforçar oferta em Seguro de Vida Crédito Habitação

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Verlingue Portugal e a sua área de New Business & Partnerships têm o prazer de anunciar um protocolo exclusivo com a TwinklOO, uma entidade de referência no setor dos Intermediários de Crédito, reforçando o seu compromisso com os Intermediários de Crédito e consolidando a sua aposta estratégica no segmento de Vida, em particular no Seguro de Vida Crédito Habitação.



Verlingue Portugal e TwinklOO reforçam oferta em Seguro de Vida Crédito Habitação Pedro Rodrigues

A assinatura do protocolo teve lugar esta terça-feira, dia 03 de fevereiro, entre as 11:00 e as 12:00, na Sede da Verlingue Portugal, assinalando formalmente o início desta parceria estratégica.

No âmbito deste acordo, a Verlingue Portugal passa a disponibilizar uma solução personalizada de Seguro de Vida Crédito Habitação, desenvolvida em estreita colaboração com a TwinklOO, acrescentando valor e diferenciação à sua oferta e respondendo de forma mais eficaz às necessidades de clientes e parceiros.

Segundo Miguel Salema Garção, Chief of New Business & Partnerships Officer da Verlingue Portugal: “Esta parceria com a TwinklOO enquadra-se plenamente na nossa estratégia de crescimento sustentado e de criação de valor para os nossos parceiros e clientes. A aposta no ramo Vida, uma das nossas alavancas de crescimento, é uma prioridade clara para o reforço do forte posicionamento da Verlingue Portugal no mercado, e este protocolo permite-nos reforçar a nossa proposta com soluções diferenciadoras, alinhadas com as exigências atuais.”

Para Catarina Lança, Head of Life and Personal Accidents da Verlingue Portugal: “Este protocolo representa um passo muito relevante na consolidação da nossa oferta de seguro de Vida Crédito Habitação. A colaboração com a TwinklOO permite-nos disponibilizar uma solução altamente personalizada, com impacto direto na competitividade dos Intermediários de Crédito e numa experiência mais completa e ajustada às necessidades reais dos clientes.”

Do lado da TwinklOO, Bruno Garcia, Head of Operations, destaca o impacto da parceria na rede de franchising: “A parceria com a Verlingue vem reforçar de forma clara a proposta de valor que oferecemos às unidades que compõem a nossa rede, bem como aos novos franqueados que temos em pipeline para integrar nas próximas semanas e meses. O nosso objetivo é dotar a rede de mais soluções e continuar a desenvolver um sistema que permita a cada unidade tornar o seu negócio mais eficiente e escalável. Encontrámos na Verlingue o parceiro ideal porque partilha da nossa visão sobre a forma como as organizações devem trabalhar em conjunto para inovar e criar valor.”

Este protocolo reforça o posicionamento da Verlingue Portugal enquanto parceiro estratégico dos Intermediários de Crédito, colocando à sua disposição uma solução integrada, competitiva e orientada para a criação de valor num contexto de crescente exigência e sofisticação do mercado.

A parceria contempla ainda vantagens para todos os colaboradores da Verlingue Portugal, que passam a ter acesso a um serviço personalizado por parte da TwinklOO, nomeadamente na análise de créditos (habitação ou outros), bem como ao acesso a condições mais competitivas junto das instituições bancárias parceiras da TwinklOO.

Com esta iniciativa, a Verlingue Portugal reforça a sua estratégia de inovação, proximidade e criação de valor, apostando em parcerias que contribuem para uma proposta diferenciadora, sustentável e alinhada com as necessidades do mercado. A TwinklOO é uma empresa registada como Intermediário de Crédito junto do Banco de Portugal, que opera através de um modelo de franchising com presença em todo o território nacional, contando atualmente com cerca de 50 franchisados. Ao longo de 2025, a empresa apoiou mais de 2.000 famílias nos seus processos de crédito e celebra este ano o seu 7.º aniversário, consolidando o seu posicionamento como um player relevante no mercado da intermediação de crédito em Portugal.

Este protocolo insere-se no plano estratégico Better Future 28 apresentado em julho, que visa duplicar o volume de negócios do Grupo até 2028, atingindo 800 milhões de euros, composto por 4 eixos estratégicos: 1) Crescimento orgânico e externo, 2) Desenvolvimento o capital humano, 3) Inovação tecnológica e 4) Impacto positivo.

Sobre a Verlingue: A Verlingue é uma Corretora de Seguros especializada em proteção corporativa e filial do Grupo Adelaïde, ocupando o 5.º lugar no ranking nacional. Com a missão Proteger o Futuro, a Verlingue pretende fazer da gestão de risco e da proteção dos colaboradores uma alavanca para a criação de valor e desempenho para os seus clientes. Em Portugal, França, Suíça, Reino Unido, Itália e presente através de parceiros em mais de 100 países, a Verlingue oferece a solução mais eficaz, apoiando o seu potencial de desenvolvimento sustentável e com impacto positivo no mundo.

LinkedIn/ www.verlingue.pt

Contactos de Imprensa: Verlingue Portugal – Sofia Melo Mendes – sofia.mendes@verlingue.pt (+351 938043598)