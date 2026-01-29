Costa Nova lança nova edição da revista Hospitality Journal

A marca portuguesa apresenta a 2.ª edição, que revela tendências e projetos marcantes no setor da hotelaria mundial.
A Costa Nova acaba
de lançar a segunda edição de The Hospitality Journal, a publicação editorial
que a marca portuguesa utiliza para mostrar tendências, projetos de referência
e protagonistas do setor da hotelaria e restauração. Distribuída em 75 países,
a revista é assumida pela empresa como uma peça estratégica na consolidação da
sua presença internacional — e como um espelho das transformações que estão a
marcar o universo horeca.
Produzida pela
equipa de marketing da marca, The Hospitality Journal apresenta-se como uma
montra de inspiração para profissionais de hotelaria, restauradores, arquitetos
e designers. “A revista oferece aos profissionais uma perspetiva sobre as mais
recentes tendências, projetos inspiradores e novidades no setor, apresentando
ideias e soluções que podem aplicar nos seus próprios negócios”, sublinha
Liliana Padinha, Diretora de Marketing da Costa Nova.
Nesta edição, um
dos destaques vai para uma entrevista exclusiva com o chef José Avillez,
parceiro de longa data da marca e atualmente detentor de três estrelas
Michelin. O cozinheiro português fala do seu percurso, das suas referências
estéticas e da relação criativa com o design de mesa — um território onde a Costa
Nova se tem tornado cada vez mais relevante no panorama internacional. A
revista apresenta também vários projetos de renome, como os restaurantes do RPM
Group, em Chicago, conhecidos pela aposta em ambientes sofisticados e pela
atenção ao detalhe na experiência de mesa.
Outra das secções
mais aguardadas pelos leitores é a apresentação das novas coleções Costa Nova
para 2026. Fiel à sua identidade, a marca volta a combinar design
contemporâneo, durabilidade e uma abordagem sustentável ao fabrico em grés
fino. A produção continua centrada em Portugal, onde a empresa mantém quatro
unidades fabris — Grestel 1, Grestel 2, Grestel 3 e Ecogres — que lhe garantem
autonomia, qualidade e uma capacidade industrial que a distingue no setor.
A história da Costa
Nova começa na Grestel, fundada em 1998, em Vagos, que rapidamente evoluiu de
fábrica especializada para um grupo com presença global. Hoje, entre 85% e 90%
da produção destina-se à exportação, com os Estados Unidos como principal
mercado. As marcas Costa Nova e Casafina by Costa Nova estão presentes nas mais
prestigiadas lojas de decoração, hotéis e restaurantes dos cinco continentes.
A empresa sublinha
ainda que o respeito pela tradição cerâmica europeia continua a ser um dos
pilares da marca. Apesar do crescimento industrial, o fabrico mantém um forte
componente artesanal, o que garante peças únicas e resistentes, capazes de
atravessar gerações. A aposta na sustentabilidade — através do recurso a
matérias-primas naturais e processos mais eficientes — reforça a proposta de
valor e alinha a empresa com as exigências atuais do mercado.
Com esta segunda
edição de The Hospitality Journal, disponível também em formato digital, a Costa
Nova reafirma a sua intenção de criar uma comunidade global em torno da cultura
da mesa. Num setor cada vez mais competitivo, a revista funciona como cartão-de-visita,
ferramenta de inspiração e afirmação de identidade — três elementos que têm
alimentado o crescimento contínuo do grupo e consolidado o seu nome no panorama
internacional.
