Costa Nova lança nova edição da revista Hospitality Journal

A Costa Nova acaba de lançar a segunda edição de The Hospitality Journal, a publicação editorial que a marca portuguesa utiliza para mostrar tendências, projetos de referência e protagonistas do setor da hotelaria e restauração. Distribuída em 75 países, a revista é assumida pela empresa como uma peça estratégica na consolidação da sua presença internacional — e como um espelho das transformações que estão a marcar o universo horeca.

Produzida pela equipa de marketing da marca, The Hospitality Journal apresenta-se como uma montra de inspiração para profissionais de hotelaria, restauradores, arquitetos e designers. “A revista oferece aos profissionais uma perspetiva sobre as mais recentes tendências, projetos inspiradores e novidades no setor, apresentando ideias e soluções que podem aplicar nos seus próprios negócios”, sublinha Liliana Padinha, Diretora de Marketing da Costa Nova.

Nesta edição, um dos destaques vai para uma entrevista exclusiva com o chef José Avillez, parceiro de longa data da marca e atualmente detentor de três estrelas Michelin. O cozinheiro português fala do seu percurso, das suas referências estéticas e da relação criativa com o design de mesa — um território onde a Costa Nova se tem tornado cada vez mais relevante no panorama internacional. A revista apresenta também vários projetos de renome, como os restaurantes do RPM Group, em Chicago, conhecidos pela aposta em ambientes sofisticados e pela atenção ao detalhe na experiência de mesa.

Outra das secções mais aguardadas pelos leitores é a apresentação das novas coleções Costa Nova para 2026. Fiel à sua identidade, a marca volta a combinar design contemporâneo, durabilidade e uma abordagem sustentável ao fabrico em grés fino. A produção continua centrada em Portugal, onde a empresa mantém quatro unidades fabris — Grestel 1, Grestel 2, Grestel 3 e Ecogres — que lhe garantem autonomia, qualidade e uma capacidade industrial que a distingue no setor.

A história da Costa Nova começa na Grestel, fundada em 1998, em Vagos, que rapidamente evoluiu de fábrica especializada para um grupo com presença global. Hoje, entre 85% e 90% da produção destina-se à exportação, com os Estados Unidos como principal mercado. As marcas Costa Nova e Casafina by Costa Nova estão presentes nas mais prestigiadas lojas de decoração, hotéis e restaurantes dos cinco continentes.

A empresa sublinha ainda que o respeito pela tradição cerâmica europeia continua a ser um dos pilares da marca. Apesar do crescimento industrial, o fabrico mantém um forte componente artesanal, o que garante peças únicas e resistentes, capazes de atravessar gerações. A aposta na sustentabilidade — através do recurso a matérias-primas naturais e processos mais eficientes — reforça a proposta de valor e alinha a empresa com as exigências atuais do mercado.

Com esta segunda edição de The Hospitality Journal, disponível também em formato digital, a Costa Nova reafirma a sua intenção de criar uma comunidade global em torno da cultura da mesa. Num setor cada vez mais competitivo, a revista funciona como cartão-de-visita, ferramenta de inspiração e afirmação de identidade — três elementos que têm alimentado o crescimento contínuo do grupo e consolidado o seu nome no panorama internacional.