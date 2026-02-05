GRANADO CELEBRA O DIA DOS NAMORADOS COM NEROLI, UMA FRAGRÂNCIA LUMINOSA E ENVOLVENTE

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Granado apresenta Neroli, fragrância da linha Vintage - uma sugestão elegante e sensorial para assinalar a data com um gesto cheio de significado. Atemporal e luminosa, esta Eau de Toilette traduz o encontro entre frescura, delicadeza e conforto, evocando a leveza e a intensidade das ligações especiais.

Com o neroli no centro da criação, a fragrância abre com notas vibrantes de bergamota, grapefruit e petitgrain, revelando um coração floral sofisticado de flor de laranjeira, magnólia e neroli. À medida que evolui na pele, notas de musk, sândalo e âmbar conferem profundidade e suavidade, criando uma assinatura envolvente e memorável.

Assinada pela perfumista Véronique Nyberg, Neroli reflete a mestria da Granado em reinterpretar ingredientes clássicos de forma contemporânea. Versátil e elegante, pode ser usada sozinha ou combinada com outras fragrâncias da linha Vintage, seguindo a técnica de layering - um convite à personalização e à criação de experiências olfativas únicas. Uma sugestão perfeita para oferecer no Dia dos Namorados e transformar o amor em fragrância.



Granado celebra Dia dos Namorados com Neroli, fragrância luminosa e envolvente