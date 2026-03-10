Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

UMA IDEIA GENIAL” A PARTIR DE 18 DE MARÇO TEATRO MARIA MATOS, LISBOA

13:06
As mais lidas

Todos nós temos um sósia algures no mundo. E se encontrasse o seu ?

A partir de 18 de Março, o Teatro Maria Matos, em Lisboa, recebe “Uma Ideia Genial”. Uma comédia irresistível que explora uma série de coincidências inesperadas e o absurdo de uma ideia que parecia genial. Com encenação de Ricardo Neves-Neves, a peça escrita por Sébastien Castro em 2022 é um enorme sucesso em França, o que levou à atribuição de dois prémios Molière, entre eles o de Melhor Comédia

Sandra Faleiro, Ruben Madureira e Ana Guiomar em 'Uma Ideia Genial', no Teatro Maria Matos
Sandra Faleiro, Ruben Madureira e Ana Guiomar em "Uma Ideia Genial", no Teatro Maria Matos

Dizem que todos nós temos um sósia, mas podemos passar uma vida inteira sem o conhecer. Com Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro, “Uma Ideia Genial” conta a história hilariante de uma personagem que se multiplica em três, cada uma com as suas características e perplexidades. Atracções, ciúmes, suspeitas e destinos cruzados criam uma sucessão de mal-entendidos e uma catadupa de gargalhadas. 

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e locais habituais.

Tópicos Ciúmes irresistível Atriz Ator Lisboa Teatro Maria Matos Cristóvão Campos Ricardo Neves-Neves Sandra Faleiro Ana Guiomar
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

UMA IDEIA GENIAL” A PARTIR DE 18 DE MARÇO TEATRO MARIA MATOS, LISBOA