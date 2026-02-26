Turismo de Portugal marca presença na BTL

Apresentação das linhas estratégicas da Agenda para a Ação Climática no Turismo para 2030

Atingir a neutralidade carbónica no setor turístico, através de um modelo de desenvolvimento regenerativo e competitivo, com vista a criar destinos mais resilientes e preparados são os principais objetivos da Agenda para a Ação Climática no Turismo 2030, cujas as linhas estratégicas o Turismo de Portugal apresentou hoje, na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market.



Logótipo do Turismo de Portugal, promovendo o país como destino turístico Radar

A sessão decorreu no Auditório AVK-ONE, no Pavilhão 5 da FIL – Feira Internacional de Lisboa, integrando a programação da 36.ª edição da BTL, e reuniu representantes do setor, entidades públicas e privadas e outros parceiros relevantes, num momento de partilha e mobilização em torno da transição climática no turismo.

Alinhados com o pensamento estratégico para o futuro do turismo, os princípios orientadores apresentados pretendem conseguir mais do que uma adaptação do setor, antes visam uma verdadeira transformação para fazer da sustentabilidade uma vantagem competitiva.

Para acompanhar os progressos em cada um dos objetivos estabelecidos vai ser criado um Grupo de Acompanhamento da Ação Climática. Além da descarbonização da atividade turística e da redução das emissões ao longo da cadeia de valor, esta estratégia tem em vista promover a eficiência energética e energias renováveis, gerir recursos de forma eficiente e circular, regenerar ecossistemas e proteger a biodiversidade, valorizando o capital natural.

Pretende-se ainda reforçar a competitividade e reputação internacional, reforçar a adaptação e a gestão de riscos e integrar critérios climáticos no planeamento territorial, assim como desenvolver mecanismos de resposta a fenómenos extremos.

O sucesso desta missão vai permitir posicionar o turismo como agente ativo na mitigação das alterações climáticas, através da redução das emissões de gases com efeito de estufa, do uso eficiente dos recursos, da proteção da biodiversidade e da valorização dos ativos naturais e culturais, promovendo destinos mais preparados, inclusivos e competitivos a longo prazo.

“A transição climática é um desafio incontornável, mas também uma oportunidade para reforçar a competitividade e a resiliência do turismo nacional. Com a Agenda para a Ação Climática no Turismo 2030, pretendemos mobilizar todo o setor para uma ação concertada, capaz de gerar impacto real nos territórios e nas empresas, alinhando sustentabilidade, inovação e criação de valor”, afirma Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal.

A Agenda para a Ação Climática no Turismo 2030 visa apoiar o setor na redução da sua pegada ambiental e acelerar a transição para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, resiliente e competitivo. O processo de construção assenta numa abordagem colaborativa, envolvendo empresas, associações, entidades do sistema científico e tecnológico e organismos públicos, de forma a garantir soluções ajustadas às necessidades e realidades do setor.

Programa Empresas Turismo 360º

No mesmo âmbito, a BTL foi também palco de uma sessão dedicada ao Programa Empresas Turismo 360º (PET 360º), que elegeu um conjunto de Embaixadores do programa, reconhecendo o seu compromisso com a sustentabilidade e o seu papel na mobilização do setor para práticas mais responsáveis.

Este foi mais um passo no processo de envolvimento dos agentes do setor, incentivando a participação ativa na definição de um roteiro comum para a ação climática, em alinhamento com as metas nacionais e europeias em matéria de sustentabilidade.

LISTA DE EMBAIXADORES

PROGRAMA EMPRESAS TURISMO 360º

1. Pedro Azeitona, Diretor de Qualidade e Ambiente | Vila Galé Hotéis

2. Pedro Pedrosa, CEO da Portugal A2Z e Co-Fundador da Portugal Outdoor Alliance

3. Filipe Romão, Board Member da HighSun DMC - Portugal & Spain

4. Victor Leal, Presidente do Conselho de Administração | Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul

1. Marisa Costa - Head of Sustainability | MysticInvest Holding

2. Ana Rosário, Especialista em ESG | Altis Hotels Group

3. Susana Cavaco, Head of ESG | DETAILS, S.A.

4. Camile Maia, Gerente | Eco Soul Ericeira Guesthouse

