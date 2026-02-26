RISE HUB: um ecossistema de apoio às empresas que fazem o país crescer, sobretudo quando mais precisam

O tecido empresarial português desempenha um papel central na economia nacional. Composto maioritariamente por microempresas, pequenas e médias empresas (PME) e Start-ups, representa cerca de 99,9% do total das empresas e é responsável por aproximadamente 80% do emprego em Portugal. Estas organizações constituem o verdadeiro motor da economia, promovendo inovação, criando valor e contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do país.



Contudo, enfrentam um contexto cada vez mais exigente, marcado por incerteza económica, transformação digital acelerada, aumento de custos, complexidade regulatória e maior exposição a riscos operacionais, tecnológicos e climáticos. As recentes inundações reforçam a importância de integrar a gestão de risco na estratégia de crescimento, deixando de a encarar como um custo e assumindo-a como um instrumento estratégico.

É neste enquadramento que surge o RISE HUB, um ecossistema empresarial criado para apoiar e start-ups, microempresas e PME no diagnóstico, análise e mitigação dos riscos do seu negócio. O objetivo é claro: promover uma cultura de prevenção, reforçar a resiliência e criar bases sólidas para um crescimento sustentável. No total, são soluções de seguros especializadas como GroundUP, LevelUP, Metroville, RiseUP e VerlinkOO, desenvolvidos em parceria com diferentes Seguradores para oferecer proteção preventiva e estabilidade financeira.

Os dados são apresentados no novo artigo da rúbrica da Corretora, o Verlingue Expert, no qual ficam também explícitas as fragilidades estruturais do tecido empresarial português perante choques externos, bem como o papel estratégico da prevenção na proteção da continuidade do negócio. O foco deste artigo foi a transição de uma lógica reativa para uma cultura de prevenção, reforçando a importância de planos de continuidade, proteção adequada e integração da gestão de risco desde as fases iniciais do crescimento empresarial. Conta com a participação do Chief of New Business & Parnerships Officer da Verlingue Portugal, Miguel Salema Garção.

A Corretora acredita que “não há crescimento sustentável sem segurança e estabilidade, e estas constroem-se antes da crise acontecer”. Assim, a Verlingue compromete-se a investir e a procurar soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades de cada Cliente. Através do RISE HUB, a Verlingue Portugal posiciona-se como parceiro estratégico das empresas, desenvolvendo soluções ajustadas à dimensão e realidade de cada Cliente. Num mundo onde o risco é inevitável, a diferença está na preparação, e é essa preparação que permite transformar desafios em oportunidades de crescimento.

A Verlingue irá lançar mais edições desta rúbrica sobre outros temas de gestão de risco corporativo, com o objetivo de sensibilizar e informar os interessados.

