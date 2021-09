2º Torneio Ordem Mérito acontece a 2 de outubro, no Ribagolfe Lakes depois de ter sido agendado para junho passado

O Clube de Golfe dos Economistas realiza o 2º Torneio Ordem Mérito no dia 2 de outubro, no Ribagolfe Lakes. Este torneio esteve agendado para junho passado, mas devido à pandemia a sua realização foi reagendada.

O 2º Torneio Ordem Mérito vai ser disputado na modalidade Stableford e é aberto a todas as categorias de associados e convidados do Clube, com índice de handicap válido.





O início está previsto para as 9 horas, com saídas em shot gun.