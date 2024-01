Sunlover, the European health company

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

SUNLOVER vai lançar no primeiro trimestre de 2024 uma nova variedade, incorporando ácido hialurónico, que se vem juntar ao já conhecido e muito apreciado Collagen, criando o DUO PERFEITO na rotina diária da linha de Beleza Anti-Aging da sua gama de águas vitaminadas.

Como marca trendy e sempre na procura constante e atenta às necessidades dos consumidores e das novas tendências no mercado da saúde e do bem estar, evoluiu em dois segmentos que se complementam: o das águas vitaminadas SUNLOVER Protector Vitamina D e do Regenerator como bebidas de Nutrição Diária, e o das águas vitaminadas Collagen e a mais recente novidade, como bebidas de Beleza Diária assumindo definitivamente o território dos produtos must have indispensáveis na beleza da pele, o SUNLOVER HYALURONIC, com o ingrediente estrela do momento e desejado por todos segundo o que dizem cientistas, dermatologistas e influenciadores da pele, o poderoso ativo ácido hialurónico.

A mais recente inovação da família SUNLOVER está especialmente vocacionada para manter a pele jovem e brilhante, saudável e hidratada, complementando as maravilhas que a variedade COLLAGEN nos proporciona com a sua toma diária quanto à sua regeneração celular, proporcionando uma melhoria da elasticidade e do efeito lifting, que se traduz no aumento da firmeza cutânea.