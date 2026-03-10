Bairro Digital dá novo impulso ao comércio de Ponte de Sor

O comércio tradicional de Ponte de Sor está a dar um novo impulso rumo ao futuro. No próximo dia 12 de março, pelas 18h30, o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor acolhe a apresentação oficial do Bairro Comercial Digital – Bairro@Ponte, um projeto que está a revitalizar o comércio tradicional através da inovação e da digitalização.



Paisagens de Portugal: balões, aviões, monumentos e natureza

Promovido pela ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, em parceria com o Município de Ponte de Sor, o Bairro@Ponte integra a estratégia nacional dos Bairros Comerciais Digitais, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa aposta na modernização tecnológica dos estabelecimentos, na melhoria da experiência de compra e na adaptação do comércio local às novas exigências dos consumidores.

O projeto visa reforçar a atratividade do centro urbano, dinamizar a economia local e apoiar os empresários na transição digital, dotando-os de ferramentas e soluções inovadoras que complementam a atividade física das lojas. Ao mesmo tempo, pretende preservar aquilo que distingue o comércio tradicional: a proximidade, o atendimento personalizado e a ligação à comunidade.

O Bairro@Ponte integra aproximadamente uma centena de empresários dos setores do comércio, restauração e serviços — comerciantes que são a verdadeira alma do bairro e que desempenham um papel essencial na vida económica e social de Ponte de Sor.

Para Domingos Marques, Presidente da ACIPS, “o Bairro@Ponte representa uma oportunidade concreta para revitalizar o nosso comércio tradicional, dando-lhe novas ferramentas e novas oportunidades. Queremos que os nossos empresários estejam preparados para os desafios atuais, mantendo a identidade e a proximidade que os caracterizam.”

Também o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, Eng. Rogério Alves, destaca o impacto estratégico da iniciativa: “Este projeto é um investimento no futuro da nossa cidade. Estamos a apoiar a modernização do comércio tradicional, reforçando a sua capacidade de adaptação e contribuindo para um centro urbano mais dinâmico, atrativo e sustentável.”

A sessão de apresentação contará com a presença do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Turismo, Dr. Pedro Machado, do Presidente da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” (PRR), Professor Pedro Dominguinhos, da Direção-Geral das Atividades Económicas, da CCDR Alentejo, entre outras entidades regionais e locais.

A apresentação encerrará com um momento de convívio entre empresários e entidades, assinalando uma etapa em que tradição e inovação caminham lado a lado.