Bairro Digital dá novo impulso ao comércio de Ponte de Sor

Projeto Bairro@Ponte moderniza e revitaliza o comércio local, unindo inovação digital à tradição de proximidade.
O comércio tradicional de Ponte de Sor
está a dar um novo impulso rumo ao futuro. No próximo dia 12 de março,
pelas 18h30, o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor acolhe a
apresentação oficial do Bairro Comercial Digital – Bairro@Ponte, um
projeto que está a revitalizar o comércio tradicional através da inovação e da
digitalização.
Promovido pela ACIPS – Associação
Comercial e Industrial de Ponte de Sor, em parceria com o Município de Ponte de
Sor, o Bairro@Ponte integra a estratégia nacional dos Bairros Comerciais
Digitais, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A
iniciativa aposta na modernização tecnológica dos estabelecimentos, na melhoria
da experiência de compra e na adaptação do comércio local às novas exigências
dos consumidores.
O projeto visa reforçar a atratividade
do centro urbano, dinamizar a economia local e apoiar os empresários na
transição digital, dotando-os de ferramentas e soluções inovadoras que
complementam a atividade física das lojas. Ao mesmo tempo, pretende preservar
aquilo que distingue o comércio tradicional: a proximidade, o atendimento
personalizado e a ligação à comunidade.
O Bairro@Ponte integra aproximadamente
uma centena de empresários dos setores do comércio, restauração e serviços —
comerciantes que são a verdadeira alma do bairro e que desempenham um papel
essencial na vida económica e social de Ponte de Sor.
Para Domingos
Marques, Presidente da ACIPS, “o Bairro@Ponte representa uma oportunidade
concreta para revitalizar o nosso comércio tradicional, dando-lhe novas
ferramentas e novas oportunidades. Queremos que os nossos empresários estejam
preparados para os desafios atuais, mantendo a identidade e a proximidade que
os caracterizam.”
Também o Presidente da Câmara
Municipal de Ponte de Sor, Eng. Rogério Alves, destaca o impacto estratégico da
iniciativa: “Este projeto é um investimento no futuro da nossa cidade. Estamos
a apoiar a modernização do comércio tradicional, reforçando a sua capacidade de
adaptação e contribuindo para um centro urbano mais dinâmico, atrativo e
sustentável.”
A sessão de apresentação contará com a
presença do Secretário
de Estado do Comércio, Serviços e Turismo, Dr. Pedro Machado,
do Presidente da Estrutura de Missão
“Recuperar Portugal” (PRR), Professor Pedro Dominguinhos, da Direção-Geral
das Atividades Económicas, daCCDR
Alentejo, entre outras entidades regionais e locais.
A apresentação encerrará com um
momento de convívio entre empresários e entidades, assinalando uma etapa em que
tradição e inovação caminham lado a lado.
Bairro Digital dá novo impulso ao comércio de Ponte de Sor