SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE EM OEIRAS

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Oeiras, 15 de setembro de 2025 – Oeiras celebra a Semana Europeia da Mobilidade, que se vai realizar entre os dias 16 de setembro 3 de outubro, numa iniciativa organizada em parceria com a Parques Tejo, empresa responsável pela mobilidade em todo o concelho.

A Semana Europeia da Mobilidade de Oeiras exalta a mobilidade sustentável em 10 dias intercalados de programação intensa, com atividades nas escolas e nas ruas do concelho que chamam a atenção para as diversas soluções de mobilidade para lá do transporte individual. Nestas iniciativas vai ser possível experimentar bicicletas elétricas e partilhadas, os tuk tuks do serviço Vai & Volta da Parques Tejo e jogar nas ruas e nos parques de estacionamento. Observando o tema da Semana Europeia da Mobilidade, vai ser ainda possível assistir e participar em demonstrações de desporto adaptado, como basketball e pickleball.

Para Rui Rei, presidente do concelho de administração da Parques Tejo, “o objetivo da Semana Europeia da Mobilidade é consciencialização da importância da mobilidade sustentável e do transporte público, incentivando a utilização de alternativas como a bicicleta, o transporte público e a caminhada, ajudando a reduzir o tráfego automóvel nas cidades e devolvendo o espaço público às pessoas. O resultado desta mudança de paradigma que hoje já é possível em Oeiras será uma melhoria significativa na qualidade de vida de toda a população.”

Paralelamente à Semana de Mobilidade Europeia de Oeiras, irá decorrer também a 13.ª edição do Encontro Nacional de Veículos Elétricos, o ENVE 2025, que terá lugar no Passeio Marítimo de Algés, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, seguindo o sucesso da edição anterior que ocorreu no mesmo local.

O maior evento de mobilidade elétrica em Portugal é gratuito e aberto ao público, oferecendo um espaço para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Com 30.000m² de exposição, o evento, com o apoio da Parques Tejo, apresenta as últimas novidades em veículos, carregadores e serviços, com a possibilidade de test drives. Inclui ainda atividades para todas as idades, street food e entretenimento.

A Avenida Marginal vai ser o palco da 24ª edição do evento Mexa-se na Marginal, no domingo, dia 21 de setembro, das 10h às 13h. O evento, uma iniciativa conjunta dos Municípios de Oeiras, Lisboa e Cascais, convida todos a desfrutarem de um dia dedicado à saúde e ao exercício físico. Entre os semáforos da Parede e Alcântara, haverá diversas atividades, desde a experimentação de modalidades a rastreios, numa oportunidade única de aproveitar o espaço da orla ribeirinha de Oeiras de uma forma diferente.

No dia 22 de setembro, a rua volta a ser ocupada por jogos, debates e atividades de mobilidade sustentável, celebrando o Dia Europeu sem Carros. A Semana Europeia da Mobilidade em Oeiras vai estender-se até dia 3 de outubro com a etapa final da COP30 Bike Ride e com uma KidicalMass, uma manifestação de crianças em bicicleta que defendem um espaço público mais ciclável e mais amigo de todos, com mais segurança rodoviária.

Com todos estes eventos, a Parques Tejo reforça o seu compromisso com um futuro mais sustentável, acessível e saudável para todos os munícipes.

Programa Completo

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE EM OEIRAS

16, 17, 18, 19 E 22 DE SETEMBRO E 3 DE OUTUBRO

16 setembro, Terça-feira

Green Experience de Abertura da SEM

. Local: Escola Secundária Luís de Freitas Branco, Paço de Arcos

11H00-16H00 - ATIVIDADES

. EcoVoltas

. KidsKarts

. Barco elétrico Sun Concept

. Unfuel - bicicletas e trotinetas elétricas

. Maria Bike

. Jogos Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth

. Bicicletas partilhadas (Parques Tejo)

. Autocarro autónomo Karsan (Parques Tejo)

15H00 – SESSÃO SOLENE

15H30 – MESA REDONDA SOBRE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

17 setembro, quarta-feira

Desporto na Rua para Tod@s

. Local: Parque de Estacionamento da Feitoria, Praia da Torre, Oeiras

. Horário: 10h00-12h00 - ATIVIDADES

. Demonstração de basketball da Associação Portuguesa de Deficientes

. Aula de pickleball adaptado

. Jogos adaptados Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth

. 'BiciCadeira' de rodas Crisanima

. Vai & Volta

Local: Escola Secundária Sebastião e Silva

Horário: 16h00 - Torneio de pickleball para pares mistos

20H00 Entrega do Troféu

18 setembro, quinta-feira

Mural do Clima

Local: Escola Básica de São Bruno, Caxias

Workshops Mural do Clima

Dia de Patins, Bicicletas e Trotinetes

19 setembro, sexta-feira

Apresentação da Escola de Trânsito Oeiras Move

Local: Escola Básica de São Bruno, Caxias, às 10h00

Local: Escola Básica Joaquim de Barros, Paço de Arcos, às 15h00

20 e 21 setembro, sábado e domingo

ENVE

Encontro Nacional Veículos Elétricos

Local: Terrapleno de Algés

Das 10h00 às 18h00

22 setembro, segunda-feira

Dia Europeu Sem Carros / Park(ing) Day Oficial

Local: Parque de Estacionamento dos Lusíadas, Linda-a-Velha

. Horário: das 11h - 18h

. Atividades confirmadas

. EcoVoltas

. KidsKarts

. Bicicletas Partilhadas (Parques Tejo)

. Unfuel - bicicletas e trotinetas elétricas

. Maria Bike

. Jogos Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth

. Vai & Volta (Parques Tejo)

. Pedalar Sem idade

3 outubro, sexta-feira

Kidical Mass Oeiras

Local: Caxias

Horário: 16h00

Apresentação da viagem COP30 Bike Ride

Horário: 18h00-19h00

Kidical Mass Oeiras

Itinerário em bicicleta dos participantes da COP30 Bike Ride, Bike Bus e crianças e pais do concelho.