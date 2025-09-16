SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE EM OEIRAS

Oeiras, 15 de setembro de 2025 – Oeiras celebra a Semana Europeia
da Mobilidade, que se vai realizar entre os dias 16 de setembro 3 de
outubro, numa iniciativa organizada em parceria com a Parques Tejo,
empresa responsável pela mobilidade em todo o concelho.
A Semana
Europeia da Mobilidade de Oeiras exalta a mobilidade sustentável em 10 dias
intercalados de programação intensa, com atividades nas escolas e nas ruas do
concelho que chamam a atenção para as diversas soluções de mobilidade para lá
do transporte individual. Nestas iniciativas vai ser possível experimentar
bicicletas elétricas e partilhadas, os tuk tuks do serviço Vai & Volta da
Parques Tejo e jogar nas ruas e nos parques de estacionamento. Observando o
tema da Semana Europeia da Mobilidade, vai ser ainda possível assistir e
participar em demonstrações de desporto adaptado, como basketball e pickleball.
Para
Rui Rei, presidente do concelho de administração da Parques Tejo, “o objetivo
da Semana Europeia da Mobilidade é consciencialização da importância da
mobilidade sustentável e do transporte público, incentivando a utilização de
alternativas como a bicicleta, o transporte público e a caminhada, ajudando a
reduzir o tráfego automóvel nas cidades e devolvendo o espaço público às
pessoas. O resultado desta mudança de paradigma que hoje já é possível em
Oeiras será uma melhoria significativa na qualidade de vida de toda a
população.”
Paralelamente
à Semana de Mobilidade Europeia de Oeiras, irá decorrer também a 13.ª edição do
Encontro Nacional de Veículos Elétricos, o ENVE 2025, que terá lugar
no Passeio Marítimo de Algés, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, seguindo o
sucesso da edição anterior que ocorreu no mesmo local.
O
maior evento de mobilidade elétrica em Portugal é gratuito e aberto ao público,
oferecendo um espaço para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.
Com 30.000m² de exposição, o evento, com o apoio da Parques Tejo, apresenta as
últimas novidades em veículos, carregadores e serviços, com a possibilidade de test drives. Inclui ainda atividades para todas as
idades, street food e
entretenimento.
A Avenida Marginal vai
ser o palco da 24ª edição do evento Mexa-se na Marginal, no domingo, dia 21 de
setembro, das 10h às 13h. O evento, uma iniciativa conjunta dos Municípios de
Oeiras, Lisboa e Cascais, convida todos a desfrutarem de um dia dedicado à
saúde e ao exercício físico. Entre os semáforos da Parede e Alcântara, haverá
diversas atividades, desde a experimentação de modalidades a rastreios, numa
oportunidade única de aproveitar o espaço da orla ribeirinha de Oeiras de uma
forma diferente.
No
dia 22 de setembro, a rua volta a ser ocupada por jogos, debates e atividades
de mobilidade sustentável, celebrando o Dia Europeu sem Carros. A Semana
Europeia da Mobilidade em Oeiras vai estender-se até dia 3 de outubro com a
etapa final da COP30 Bike Ride e com uma KidicalMass, uma manifestação de
crianças em bicicleta que defendem um espaço público mais ciclável e mais amigo
de todos, com mais segurança rodoviária.
Com todos estes
eventos, a Parques Tejo reforça o seu compromisso com um futuro mais
sustentável, acessível e saudável para todos os munícipes.
Programa Completo
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE EM OEIRAS
16, 17, 18, 19 E 22 DE SETEMBRO E 3 DE OUTUBRO
16 setembro, Terça-feira
Green Experience de Abertura da SEM
. Local: Escola Secundária Luís de Freitas Branco, Paço de Arcos
11H00-16H00 - ATIVIDADES
. EcoVoltas
. KidsKarts
. Barco elétrico Sun Concept
. Unfuel - bicicletas e trotinetas elétricas
. Maria Bike
. Jogos Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth
. Bicicletas partilhadas (Parques Tejo)
. Autocarro autónomo Karsan (Parques Tejo)
15H00 – SESSÃO SOLENE
15H30 – MESA REDONDA SOBRE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
17setembro, quarta-feira
Desporto na Rua para Tod@s
. Local: Parque de Estacionamento da Feitoria, Praia da Torre, Oeiras
. Horário: 10h00-12h00 - ATIVIDADES
. Demonstração de basketball da Associação Portuguesa de Deficientes
. Aula de pickleball adaptado
. Jogos adaptados Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth
. 'BiciCadeira' de rodas Crisanima
. Vai & Volta
Local: Escola Secundária Sebastião e Silva
Horário: 16h00 - Torneio de pickleball para pares mistos
20H00 Entrega do Troféu
18 setembro, quinta-feira
Mural do Clima
Local: Escola Básica de São Bruno, Caxias
Workshops Mural do Clima
Dia de Patins, Bicicletas e Trotinetes
19 setembro, sexta-feira
Apresentação da Escola de Trânsito Oeiras Move
Local: Escola Básica de São Bruno, Caxias, às 10h00
Local: Escola Básica Joaquim de Barros, Paço de Arcos, às 15h00
20 e 21 setembro, sábado e domingo
ENVE
Encontro Nacional Veículos Elétricos
Local: Terrapleno de Algés
Das 10h00 às 18h00
22 setembro, segunda-feira
Dia Europeu Sem Carros / Park(ing) Day Oficial
Local: Parque de Estacionamento dos Lusíadas,
Linda-a-Velha
. Horário: das 11h - 18h
. Atividades confirmadas
. EcoVoltas
. KidsKarts
. Bicicletas Partilhadas (Parques Tejo)
. Unfuel - bicicletas e trotinetas elétricas
. Maria Bike
. Jogos Máximo / Ecomood / Zero Waste Youth
. Vai & Volta (Parques Tejo)
. Pedalar Sem idade
3 outubro, sexta-feira
Kidical Mass Oeiras
Local: Caxias
Horário: 16h00
Apresentação da viagem COP30 Bike Ride
Horário: 18h00-19h00
Kidical Mass Oeiras
Itinerário
em bicicleta dos participantes da COP30 Bike Ride, Bike Bus e crianças e pais
do concelho.
