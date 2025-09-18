Feeders transforma o Terreiro do Paço numa grande exposição de Macau

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Até 21 de setembro, o Terreiro do Paço recebe o evento “Vamos a Macau! Sentir Macau Roadshow em Lisboa”, uma iniciativa da Direção dos Serviços de Turismo da Região Administrativa Especial de Macau, com a coorganização da Câmara Municipal de Lisboa e a Egeac/LISBOA CULTURA.



"Vamos a Macau!": Roadshow em Lisboa de 17 a 21 de setembro no Terreiro do Paço

A Feeders foi responsável por desenhar e produzir todos os espaços do evento – desde os stands dos co-expositores ao palco principal, passando pela peça central imersiva e pelas zonas de acolhimento. Todo o conceito estrutural e cenográfico foi imaginado, criado e produzido pela Feeders, assegurando uma experiência diferenciadora e coerente em todo o recinto.

Durante cinco dias, Lisboa será palco de uma viagem sensorial única, celebrando a ligação histórica e cultural entre Portugal e Macau. O público poderá assistir a concertos de música portuguesa e macaense, mergulhar em experiências gastronómicas reconhecidas pela UNESCO (Cidade Criativa da Gastronomia), explorar uma instalação imersiva e maravilhar-se com um espetáculo de drone que irá iluminar o céu lisboeta.

A intervenção da Feeders abrangeu desde a criação do conceito estrutural até à execução detalhada de cada espaço. O palco principal, os camarins modulares, os stands personalizados dos co-expositores e a peça central imersiva foram concebidos de raiz, pensados para proporcionar uma experiência visual impactante e uma narrativa coerente em todo o recinto. Cada elemento foi cuidadosamente desenhado para refletir a fusão de culturas que caracteriza Macau, garantindo simultaneamente uma estética inovadora e funcional.

Além do desenho cenográfico e da produção técnica, a Feeders assegurou a integração harmoniosa de luz, som e imagem em cada área, transformando o Terreiro do Paço num espaço imersivo e sensorial. Esta atenção ao detalhe reflete a experiência e capacidade da empresa em concretizar projetos de escala internacional, elevando os padrões de criatividade e produção, e posicionando Lisboa como palco de uma das mais impressionantes ativações culturais e turísticas do ano.

Este evento está inserido nas “Festas na Rua”, um programa anual de eventos culturais gratuitos organizados pela Egeac/LISBOA CULTURA na Cidade, que transforma jardins, praças e outros espaços públicos em palcos de ar livre com concertos, festivais de cinema, dança e desfiles. Será também parte de um roadshow mais alargado da Direção dos Serviços de Turismo da Região Administrativa Especial de Macau, e que contará com passagens pela Indonésia e Malásia, durante o mês outubro.

O evento reforça o papel de Portugal como mercado estratégico para Macau, numa altura em que o número de visitantes portugueses ao território cresceu 26,8% no primeiro semestre de 2025, face ao período homólogo.