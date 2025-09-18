Feeders transforma o Terreiro do Paço numa grande exposição de Macau

Até 21 de setembro, o Terreiro do Paço recebe o evento “Vamos a Macau!
Sentir Macau Roadshow em Lisboa”, uma iniciativa da Direção dos Serviços de
Turismo da Região Administrativa Especial de Macau, com a coorganização da
Câmara Municipal de Lisboa e a Egeac/LISBOA CULTURA.
A Feeders foi responsável por desenhar e produzir todos os espaços do
evento – desde os stands dos co-expositores ao palco principal, passando pela
peça central imersiva e pelas zonas de acolhimento. Todo o conceito estrutural
e cenográfico foi imaginado, criado e produzido pela Feeders, assegurando uma
experiência diferenciadora e coerente em todo o recinto.
Durante cinco dias, Lisboa será palco de uma viagem sensorial única,
celebrando a ligação histórica e cultural entre Portugal e Macau. O público
poderá assistir a concertos de música portuguesa e macaense, mergulhar em
experiências gastronómicas reconhecidas pela UNESCO (Cidade Criativa da
Gastronomia), explorar uma instalação imersiva e maravilhar-se com um
espetáculo de drone que irá iluminar o céu lisboeta.
A intervenção da Feeders abrangeu desde a criação do conceito estrutural
até à execução detalhada de cada espaço. O palco principal, os camarins
modulares, os stands personalizados dos co-expositores e a peça central
imersiva foram concebidos de raiz, pensados para proporcionar uma experiência
visual impactante e uma narrativa coerente em todo o recinto. Cada elemento foi
cuidadosamente desenhado para refletir a fusão de culturas que caracteriza
Macau, garantindo simultaneamente uma estética inovadora e funcional.
Além do desenho cenográfico e da produção técnica, a Feeders assegurou a
integração harmoniosa de luz, som e imagem em cada área, transformando o
Terreiro do Paço num espaço imersivo e sensorial. Esta atenção ao detalhe
reflete a experiência e capacidade da empresa em concretizar projetos de escala
internacional, elevando os padrões de criatividade e produção, e posicionando
Lisboa como palco de uma das mais impressionantes ativações culturais e
turísticas do ano.
Este evento está inserido nas “Festas na Rua”, um programa anual de
eventos culturais gratuitos organizados pela Egeac/LISBOA CULTURA na Cidade,
que transforma jardins, praças e outros espaços públicos em palcos de ar livre
com concertos, festivais de cinema, dança e desfiles. Será também parte de um
roadshow mais alargado da Direção dos Serviços de Turismo da Região
Administrativa Especial de Macau, e que contará com passagens pela Indonésia e
Malásia, durante o mês outubro.
O
evento reforça o papel de Portugal como mercado estratégico para Macau, numa
altura em que o número de visitantes portugueses ao território cresceu 26,8% no
primeiro semestre de 2025, face ao período homólogo.
Feeders transforma o Terreiro do Paço numa grande exposição de Macau
