Impunent Capital lança IC Private Club: círculo exclusivo de investidores privados em Portugal e Espanha

Com presença em Portugal, Espanha e Dubai, a empresa de investimento privado pretende mobilizar até 30 milhões de euros em operações imobiliárias no último trimestre de 2025.

Lisboa/Madrid, 14 de setembro de 2025 – A Impunent Capital, empresa de investimento privado com presença em Portugal, Espanha e Dubai, anuncia a criação do IC Private Club, um círculo restrito e exclusivo de investidores convidados.

O objetivo do clube é criar sinergias privadas de investimento em imóveis habitacionais, através da aquisição de terrenos para construção e de prédios para remodelação, colocando depois os imóveis no mercado com modelos de entrada acessível – um formato já praticado com sucesso em Dubai e nos Estados Unidos.

Para o último trimestre de 2025, a Impunent Capital estima mobilizar até 30 milhões de euros em operações imobiliárias em Portugal, reforçando assim o seu posicionamento estratégico no mercado ibérico.

“Todos os dias nos chegam boas oportunidades de negócio, seja em Portugal, Espanha ou Dubai. A criação do IC Private Club surge precisamente para conseguirmos dar uma resposta mais ágil e estruturada a esses negócios, em conjunto com parceiros e amigos que partilham a nossa visão”, afirma Lázaro Ramos, Chairman da Impunent Capital.

Exclusividade e modelo de funcionamento

O IC Private Club não é um fundo aberto ao público. Funciona em formato de club deal privado, em que cada operação é estruturada de forma independente através de sociedades veículo (SPVs) ou contratos privados de associação em participação, sempre sob gestão direta da Impunent Capital.

A adesão é gratuita, mas restrita a parceiros e investidores convidados, que passam por um processo de seleção da Direção da empresa.