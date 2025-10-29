Banda Fundação Brasileira convida Buba Espinho - 2 de novembro 2026 | Coliseu Micaelense

Portugal
em Cante é um projeto idealizado por Buba Espinho, a que a Fundação Brasileira
e o Coliseu Micaelense acolhem em Ponta Delgada.
Quer-se como um motor de transformação cultural, sendo a sua ignição a
celebração dos 10 anos do reconhecimento do Cante Alentejano como Património
Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
O caminho será pelos locais mais emblemáticos de Portugal, no caso na cidade de
Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores. Mais do que concertos, cada evento
será uma experiência cultural completa, em que o Cante se encontra com as
tradições e sonoridades locais, criando uma ponte única entre o Alentejo e no
caso, Ponta Delgada e os Açores.
Informações Adicionais
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte
a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou
e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).
2 de Novembro - 17h30 | porta abre às 16H30
Preços
1ª
Plateia: 20,00€
2ª Plateia: 20,00€
Balcões:
1º Balcão Central: 18,00€
2º Balcão Central: 15,00€
1º Balcão Lateral: 12,50€
2º Balcão Lateral: 10,00€
Camarotes centrais (4 pax): 60.00€
Camarotes laterais (3 pax): 37.50€
