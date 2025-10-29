Banda Fundação Brasileira convida Buba Espinho - 2 de novembro 2026 | Coliseu Micaelense

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Portugal em Cante é um projeto idealizado por Buba Espinho, a que a Fundação Brasileira e o Coliseu Micaelense acolhem em Ponta Delgada.

Quer-se como um motor de transformação cultural, sendo a sua ignição a celebração dos 10 anos do reconhecimento do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

O caminho será pelos locais mais emblemáticos de Portugal, no caso na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores. Mais do que concertos, cada evento será uma experiência cultural completa, em que o Cante se encontra com as tradições e sonoridades locais, criando uma ponte única entre o Alentejo e no caso, Ponta Delgada e os Açores.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

2 de Novembro - 17h30 | porta abre às 16H30

Preços

1ª Plateia: 20,00€

2ª Plateia: 20,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 18,00€

2º Balcão Central: 15,00€

1º Balcão Lateral: 12,50€

2º Balcão Lateral: 10,00€

Camarotes centrais (4 pax): 60.00€

Camarotes laterais (3 pax): 37.50€