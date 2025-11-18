X Jornadas Internacionais de Turismo debatem o turismo em mudança

Evento decorrerá em Águeda, nos
dias 27 e 28 de novembro e terminará com a entrega do “Chapéu de Ouro do
Município”.
Águeda recebe as X Jornadas Internacionais de Turismo em novembro de 2025.
O Centro de Artes de Águeda recebe as
X Jornadas Internacionais do Turismo, uma iniciativa que reúne especialistas,
entidades públicas e privadas e agentes do setor para debater o futuro do
turismo, sob o tema “Transformar o Turismo: Novos Horizontes”. Contará com
comunicações e exemplos de Portugal, Espanha, Cabo Verde, Marrocos e Sri Lanka.
O evento terá início às 10 horas do
dia 27, numa sessão de abertura que contará com a presença de Jorge Almeida e
Edson Santos, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Águeda; bem como de Anabela Freitas, Vice-Presidente do Turismo Centro de
Portugal, e Augusto Veiga, Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de
Cabo Verde.
Ao longo dos dois dias, serão
promovidos seis painéis de discussão que abordarão temas relacionados com o
setor turístico, incluindo a inovação e digitalização do turismo, a
personalização das experiências turísticas, o impacto dos grandes eventos
culturais e desportivos nos territórios, a valorização dos destinos e as
estratégias para um turismo mais sustentável.
“Inovar para crescer: o futuro do
turismo” é o primeiro painel (dia 27, 10h30), que contará com representantes do
Turismo de Portugal, Dentsu Creative e Turismo do Centro, para abordarem
caminhos para a internacionalização, digitalização e investimento.
Seguir-se-á, às 11h45, “Viagens à
medida: experiências personalizadas”, que explorará a importância das
narrativas, do envolvimento das comunidades locais e da cultura na experiência
turística. Já “A influência dos festivais na promoção turística dos territórios”
(dia 27, 14h30) trará a palco representantes do Rock in Rio e Live Nation
Portugal, evidenciando o impacto dos grandes eventos culturais na imagem e
atratividade dos destinos.
O primeiro dia das X Jornadas
Internacionais de Turismo encerrarão com o painel “Experiências de sucesso no
turismo: como valorizar destinos”, que apresenta casos de estudo de Sri Lanka,
Cabo Verde e Açores, destacando estratégias de promoção cultural e criatividade
territorial.
No dia 28, às 10h30, o quinto
painel abordará de que forma os grandes eventos desportivos podem transformar
territórios, reforçando a sua notoriedade nacional e internacional. As
comunicações centrar-se-ão no impacto destes eventos na criação de experiências
de alto valor, na capacidade de atrair públicos diversos e na promoção das
identidades culturais e paisagísticas de cada destino. Vão ser destacados
exemplos concretos como Mundial 2030 em Marrocos, Rally de Portugal e Ironman
Portugal.
O sexto e último painel do encontro
está agendado para as 11h45 do dia 28, com o tema “Destino sustentável? Que
estratégias adotar”, que contará com intervenções do Município de Viladecans
(Espanha) e do Instituto de Turismo de Cabo Verde, centradas nas políticas de
sustentabilidade e no crescimento da procura por cidades mais verdes.
A programação integra ainda uma
visita livre ao evento “Águeda é Natal”, na tarde do primeiro dia, e uma sessão
prática, no dia 28, com um workshop de harmonização de vinhos da Bairrada e
gastronomia tradicional da região (14h30), no Palácio da Borralha, mediante
inscrição prévia e limitada.
As Jornadas encerrarão com a
cerimónia de entrega do galardão “Chapéu de Ouro de Águeda 2025”, às 16h30,
também no Palácio da Borralha, distinção que reconhece uma entidade ou
personalidade pelos contributos relevantes para o setor turístico.
