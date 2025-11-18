X Jornadas Internacionais de Turismo debatem o turismo em mudança

Evento decorrerá em Águeda, nos dias 27 e 28 de novembro e terminará com a entrega do “Chapéu de Ouro do Município”.



Águeda recebe as X Jornadas Internacionais de Turismo em novembro de 2025.

O Centro de Artes de Águeda recebe as X Jornadas Internacionais do Turismo, uma iniciativa que reúne especialistas, entidades públicas e privadas e agentes do setor para debater o futuro do turismo, sob o tema “Transformar o Turismo: Novos Horizontes”. Contará com comunicações e exemplos de Portugal, Espanha, Cabo Verde, Marrocos e Sri Lanka.

O evento terá início às 10 horas do dia 27, numa sessão de abertura que contará com a presença de Jorge Almeida e Edson Santos, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda; bem como de Anabela Freitas, Vice-Presidente do Turismo Centro de Portugal, e Augusto Veiga, Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.

Ao longo dos dois dias, serão promovidos seis painéis de discussão que abordarão temas relacionados com o setor turístico, incluindo a inovação e digitalização do turismo, a personalização das experiências turísticas, o impacto dos grandes eventos culturais e desportivos nos territórios, a valorização dos destinos e as estratégias para um turismo mais sustentável.

“Inovar para crescer: o futuro do turismo” é o primeiro painel (dia 27, 10h30), que contará com representantes do Turismo de Portugal, Dentsu Creative e Turismo do Centro, para abordarem caminhos para a internacionalização, digitalização e investimento.

Seguir-se-á, às 11h45, “Viagens à medida: experiências personalizadas”, que explorará a importância das narrativas, do envolvimento das comunidades locais e da cultura na experiência turística. Já “A influência dos festivais na promoção turística dos territórios” (dia 27, 14h30) trará a palco representantes do Rock in Rio e Live Nation Portugal, evidenciando o impacto dos grandes eventos culturais na imagem e atratividade dos destinos.

O primeiro dia das X Jornadas Internacionais de Turismo encerrarão com o painel “Experiências de sucesso no turismo: como valorizar destinos”, que apresenta casos de estudo de Sri Lanka, Cabo Verde e Açores, destacando estratégias de promoção cultural e criatividade territorial.

No dia 28, às 10h30, o quinto painel abordará de que forma os grandes eventos desportivos podem transformar territórios, reforçando a sua notoriedade nacional e internacional. As comunicações centrar-se-ão no impacto destes eventos na criação de experiências de alto valor, na capacidade de atrair públicos diversos e na promoção das identidades culturais e paisagísticas de cada destino. Vão ser destacados exemplos concretos como Mundial 2030 em Marrocos, Rally de Portugal e Ironman Portugal.

O sexto e último painel do encontro está agendado para as 11h45 do dia 28, com o tema “Destino sustentável? Que estratégias adotar”, que contará com intervenções do Município de Viladecans (Espanha) e do Instituto de Turismo de Cabo Verde, centradas nas políticas de sustentabilidade e no crescimento da procura por cidades mais verdes.

A programação integra ainda uma visita livre ao evento “Águeda é Natal”, na tarde do primeiro dia, e uma sessão prática, no dia 28, com um workshop de harmonização de vinhos da Bairrada e gastronomia tradicional da região (14h30), no Palácio da Borralha, mediante inscrição prévia e limitada.

As Jornadas encerrarão com a cerimónia de entrega do galardão “Chapéu de Ouro de Águeda 2025”, às 16h30, também no Palácio da Borralha, distinção que reconhece uma entidade ou personalidade pelos contributos relevantes para o setor turístico.

Mais informações, programa completo e inscrições em https://www.cm-agueda.pt/visite/jornadas-internacionais-de-turismo