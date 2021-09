Roadshow Internacional da eXp passa por Lisboa dia 29 de setembro

No próximo dia 29 de setembro, Lisboa vai receber o Roadshow Internacional da eXp. Esta viagem pelos países da Europa, Médio Oriente e África onde a eXp está presente tem como objetivo dar a conhecer a empresa e o modelo de negócio inovador a potenciais interessados, quer já tenham experiência no setor imobiliário, ou sejam apenas curiosos que pretendam mudar de vida.

Sob o mote "o Futuro do Imobiliário é aqui", a apresentação contará com a presença da Ilaria Profumi, Diretora EMEIA da eXp Realty, que apresentará a empresa do ponto de vista do modelo de negócio e perspetivas de crescimento, Adam Day, Managing Broker da eXp UK, que vai explorar as oportunidades de investimento em Portugal após o Brexit e Guilherme Grossman, Managing Broker da eXp Portugal, que falará do ponto de vista local dando a conhecer o potencial de crescimento da empresa e os benefícios para o agente ao fazer parte desta família mundial.

Por se tratar de um modelo de negócio 100% digital, a eXp Portugal não tem escritórios físicos. Isto significa que qualquer profissional, independentemente da zona do país onde se encontra, pode integrar e beneficiar desta rede e receber uma remuneração acima da média de mercado. Após a primeira transação, os agentes tornam-se ainda acionistas da empresa e podem beneficiar da divisão de receitas entre a sua rede de contactos. Recentemente a eXp anunciou ainda a possibilidade da criação de equipas de trabalho, compostas no mínimo por 2 elementos, de modo a alavancar os resultados obtidos.

A eXp chegou a Portugal em dezembro de 2020 e desde então tem vindo a conquistar o seu lugar no mercado, trabalhando de forma transversal para todos os segmentos. Em Portugal a empresa conta atualmente com cerca de 200 agentes e tem um objetivo ambicioso de crescimento até ao final do ano.

A eXp Realty é a empresa de mediação imobiliária que mais cresce a nível mundial, estando já presente em 18 países distintos e com uma rede de mais de 60.000 agentes. Os última dados oficiais apresentados, referentes ao 2º trimestre de 2021, apontam para um crescimento de 87% no número de agentes e um aumento de 164% nas transações residenciais e comerciais concluídas, face ao período homólogo.

Esta é uma excelente oportunidade para ficar a conhecer melhor a eXp e perceber porque é que o futuro do imobiliário é aqui. A inscrição é gratuita:

Dia: 29 de Setembro

Hora: 18h30 - 20h30

Local: Hotel Tivoli, Av. da Liberdade 185, Lisboa

Próximas sessões:

22 de Setembro - Nice, França

7 de Outubro, Madrid, Espanha

13 de Outubro, Milão, Itália

21 de Outubro, Berlim, Alemanha