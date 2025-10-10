O Bem Disposto é o grande aliado da rentrée

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Nova linha de comida caseira pronta para Take-Away alia sabor, praticidade e bem-estar
Se teve saudades da comida caseira deliciosa d´O Bem
Disposto, nada como regressar e sentir que mais uma vez este é o restaurante
que nos traz boas notícias nos momentos certos.
A chamada rentrée, traz uma nova organização do
dia-a-dia e um novo ritmo, e mais uma vez O Bem Disposto está à altura dos
desafios. Com uma história marcada pela dedicação à boa mesa, o restaurante
lança agora uma nova linha de refeições congeladas para take-away com um
objectivo simples muito bem vindo: oferecer alternativas práticas que mantenham
o sabor e a autenticidade da cozinha tradicional, mas adaptadas ao ritmo
acelerado da vida moderna.
A seleção de pratos foi pensada para satisfazer
diferentes gostos e necessidades, sempre com ingredientes de qualidade e
equilíbrio nutricional. A grande vantagem é a versatilidade: basta aquecer em
casa ou no escritório e desfrutar de uma refeição completa em poucos minutos.
As novas refeições congeladas d´O Bem Disposto são
cuidadosamente preparadas por uma equipa de chefs especializados, utilizando
maioritariamente ingredientes frescos e locais. A gama inclui opções de peixe,
como Caril de Gambas, Crepes de Camarão, Bacalhau com Natas e Coentros,
Bacalhau Espiritual, e Bacalhau Cremoso com legumes (sem glúten e sem lactose).
Para os dias em que apetece carne existe igualmente
uma variedade de opções, desde Mini Hambúrgueres com cogumelos, Bifinhos de
Frango com alho francês, salsichas com couve lombarda e chilli.
O serviço de take-away disponibiliza ainda deliciosos
salgados variados, como Croquetes e Empadas, e opções vegetarianas, tais como
Crepes de Cogumelos, Caril de Batata-doce e Grão-de-bico. A seleção inclui
pratos tradicionais portugueses, entre outros, sempre com o cuidado de oferecer
opções sem glúten e sem lactose, e uma oferta diversificada para ir ao encontro
de todo o tipo de necessidades e preferências, de que fazem parte as
irresistível Grazing Boxes, de salgados variados.
"Queremos proporcionar às pessoas uma solução
conveniente sem comprometer a qualidade ou o sabor. As nossas refeições
congeladas são ideais para quem procura uma alternativa equilibrada e prática,
sem perder tempo na cozinha" Mariana Baptista
Quem visita O Bem Disposto é também surpreendido com
vinhos e sobremesas de marcas portuguesas que já conquistaram o nosso palato.
Estamos a falar das sobremesas de A Tarte, Os Lisboetas e Pipa´s Healthy Cakes,
e dos vinhos algarvios Arvad, com a sua casta única negra mole a prolongar a
sensação de brisa do mar.
Para além das refeições prontas a aquecer, O Bem
Disposto oferece também a possibilidade de encomendar refeições frescas para
almoços, jantares e até lanches, através de uma lista preparada especificamente
para o efeito. É possivel selecionar uma variedade de opções que serão
entregues frescas, preparadas com o mesmo cuidado e qualidade, proporcionando
uma experiência gastronómica personalizada e conveniente, seja para uma
refeição mais elaborada ou um lanche rápido durante o dia
Esta iniciativa reforça o compromisso em promover um
estilo de vida bem disposto, facilitando o acesso a refeições equilibradas em
qualquer momento do dia. Encarar a rentrée com mais energia e menos
preocupações e permitir que cada pessoa reserve tempo para o que realmente
importa: cuidar de si e aproveitar os momentos de pausa com prazer e sabor.
