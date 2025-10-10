O Bem Disposto é o grande aliado da rentrée

Se teve saudades da comida caseira deliciosa d´O Bem Disposto, nada como regressar e sentir que mais uma vez este é o restaurante que nos traz boas notícias nos momentos certos.

A chamada rentrée, traz uma nova organização do dia-a-dia e um novo ritmo, e mais uma vez O Bem Disposto está à altura dos desafios. Com uma história marcada pela dedicação à boa mesa, o restaurante lança agora uma nova linha de refeições congeladas para take-away com um objectivo simples muito bem vindo: oferecer alternativas práticas que mantenham o sabor e a autenticidade da cozinha tradicional, mas adaptadas ao ritmo acelerado da vida moderna.

A seleção de pratos foi pensada para satisfazer diferentes gostos e necessidades, sempre com ingredientes de qualidade e equilíbrio nutricional. A grande vantagem é a versatilidade: basta aquecer em casa ou no escritório e desfrutar de uma refeição completa em poucos minutos.

As novas refeições congeladas d´O Bem Disposto são cuidadosamente preparadas por uma equipa de chefs especializados, utilizando maioritariamente ingredientes frescos e locais. A gama inclui opções de peixe, como Caril de Gambas, Crepes de Camarão, Bacalhau com Natas e Coentros, Bacalhau Espiritual, e Bacalhau Cremoso com legumes (sem glúten e sem lactose).

Para os dias em que apetece carne existe igualmente uma variedade de opções, desde Mini Hambúrgueres com cogumelos, Bifinhos de Frango com alho francês, salsichas com couve lombarda e chilli.

O serviço de take-away disponibiliza ainda deliciosos salgados variados, como Croquetes e Empadas, e opções vegetarianas, tais como Crepes de Cogumelos, Caril de Batata-doce e Grão-de-bico. A seleção inclui pratos tradicionais portugueses, entre outros, sempre com o cuidado de oferecer opções sem glúten e sem lactose, e uma oferta diversificada para ir ao encontro de todo o tipo de necessidades e preferências, de que fazem parte as irresistível Grazing Boxes, de salgados variados.

"Queremos proporcionar às pessoas uma solução conveniente sem comprometer a qualidade ou o sabor. As nossas refeições congeladas são ideais para quem procura uma alternativa equilibrada e prática, sem perder tempo na cozinha" Mariana Baptista

Quem visita O Bem Disposto é também surpreendido com vinhos e sobremesas de marcas portuguesas que já conquistaram o nosso palato. Estamos a falar das sobremesas de A Tarte, Os Lisboetas e Pipa´s Healthy Cakes, e dos vinhos algarvios Arvad, com a sua casta única negra mole a prolongar a sensação de brisa do mar.

Para além das refeições prontas a aquecer, O Bem Disposto oferece também a possibilidade de encomendar refeições frescas para almoços, jantares e até lanches, através de uma lista preparada especificamente para o efeito. É possivel selecionar uma variedade de opções que serão entregues frescas, preparadas com o mesmo cuidado e qualidade, proporcionando uma experiência gastronómica personalizada e conveniente, seja para uma refeição mais elaborada ou um lanche rápido durante o dia

Esta iniciativa reforça o compromisso em promover um estilo de vida bem disposto, facilitando o acesso a refeições equilibradas em qualquer momento do dia. Encarar a rentrée com mais energia e menos preocupações e permitir que cada pessoa reserve tempo para o que realmente importa: cuidar de si e aproveitar os momentos de pausa com prazer e sabor.