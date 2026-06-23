Restaurante Sueste reabre com nova carta de marisco no Algarve

A autêntica experiência algarvia passa este verão pelo SUESTE, o histórico restaurante de Ferragudo, que reabriu com os típicos pratos de peixe fresco da costa e trazendo novidades, não só na carta como no conceito profundamente ligado à cultura marítima e com um um programa que garante entretenimento e Sunsets Parties todas as semanas. Localizado num antigo armazém de sal, banhado pela foz do Rio Arade, o novo SUESTE apresenta uma decoração contemporânea, uma carta que reforça a

ligação ao mar e um horário alargado – das 12h às 22h -, todos os dias da semana.

Entre os pratos clássicos destaca-se o Xerém de Berbigão, a Cataplana de Peixe e Marisco e o Peixe Fresco na brasa grelhado na hora como manda a tradição. Acrescentam-se algumas novidades imperdíveis como A Sopa de Tomate com ovo escalfado, e uma maior variedade de Marisco Fresco (como Santola, Sapateira e Carabineiro, entre outros), as Lulinhas à Algarvia, o Arroz de Lingueirão ou o Camarão Tigre com arroz de limão.

A nova vida do SUESTE tem a assinatura dos mesmos mentores que impulsionaram a Adega Arvad, o que se traduz numa carta de vinhos renovada, com excelentes vinhos algarvios como o Arvad e o Uca Violista, a fazerem as honras da casa com o orgulho de servir a casta autóctone – a Negra Mole – entre outras propostas de tintos, brancos e rosés que trazem para a mesa outros sabores das margens do Arade, que harmonizam na perfeição com os pratos da carta.

E já que falamos de margens, no SUESTE a experiência começa ainda antes de chegar. Para quem vem da Marina de Portimão, há transporte de barco gratuito, sempre que o tempo permita; uma travessia tranquila ao sabor da brisa marítima, com chegada privilegiada a uma das mais autênticas vilas piscatórias do Algarve. Para reservar basca fazê-lo através do site https://restaurantesueste.com/

Depois, é só abrandar o ritmo e aproveitar sem pressas, seja no conforto do interior ou na esplanada irresistível à beira-rio. A ideia de celebraçõa e reencontro estará sempre presente; basta seguir a página de instagram do restaurante para estar a par da programação semanal, sejam as Sunsets com DJ, tardes de Saxofone ao vivo, ou as transmições de alguns jogos do Mundial. Porque torcer pela seleção e pelos favoritos tem mais emoção quando o fazemos em boa companhia, com petiscos que sabem sempre bem nas longas tardes de verão…

O SUESTE não é apenas mais um restaurante algarvio. É um convite a desconectar e a estar mais presente, a saborear uma refeição com calma, a apreciar a natureza envolvente e a experienciar tempo de qualidade, desfrutando dos mais simples prazeres da vida. Sem horários e de olhos postos no horizonte tranquilo.

Menu Fora de Horas com sabores do mar

Se fazer do tempo o que nos apetece tem sabor a férias, no SUESTE tem sabor a mar. A criação de um horário alargado, deu origem ao menu “Fora de Horas”, pensado para quem se quer sentar só a beber um copo e petiscar fora da hora habitual das refeições. É o momento ideal para saborear à beira rio, Camarão Salteado acompanhado de arroz, Amêijoas à Bulhão Pato com cesto de pão ou Preguinho no Pão com batata frita. Os menus incluem uma imperial fresquinha ou um copo de UCA Violinista.

Nas longas tardes de verão, admirar o pôr do sol, pôr a conversa em dia ou simplesmente deixar-se embalar pela movida do porto de Ferragudo entre petiscos e um copo vinho fresco, são momento únicos que prometem ficar na memória.

Em qualquer dia da semana e a qualquer hora, o convite do SUESTE permanece – Descontrair e celebrar a vida com bons sabores à mesa!

RESTAURANTE SUESTE

Morada:

R Infante Santo, 92, Ferragudo

Reservas:

282 461 592

Horários:

Todos os dias

Das 12h00 às 22h00

Lugares de interior:

78

Lugares de esplanada:

20

Menu Fora de Horas:

Entre 12€ e 25€