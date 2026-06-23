PANDORA VERÃO 2026

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Entre criaturas marinhas imaginadas em miniatura e pequenos tesouros que podemos encontrar à beira-mar nas novas contas e contas pendentes Pandora a precisão artesanal revela-se em cada detalhe.

Peixes e jacarés articulados, pequenos polvos em esmalte com efeito iridescente, tartarugas em forma de espiral, raias translúcidas e caranguejos cravejados surgem reinterpretados através de um acabamento manual minucioso sobre textura, movimento e cor.

Produzidas em prata 925 e liga única de metais com revestimento de ouro 14k, as peças combinam cristal, esmalte, zircónias, vidro Murano e elementos em bioresina man made, explorando profundidades aquáticas em tons de azul intenso e turquesa.

Divertidas, expressivas e inesperadas, as novas joias PANDORA MOMENTS captam o espírito descontraído do verão e transformam referências do fundo do mar em pequenos símbolos de estilo e autoexpressão.

Para descobrir nas lojas PANDORA e também na loja online em https://pt.pandora.net.