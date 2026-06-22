PROTEÇÃO SOLAR DE ALTO DESEMPENHO NUM GESTO ÚNICO, O STICK PROTETOR SPF50+ REINVENTA-SE

Iconicamente prático, agora ainda mais poderoso. O Stick Protetor SPF50+ regressa reinventado com uma fórmula de proteção muito elevada que vai além do sol — porque a pele merece ser protegida de todas as formas de agressão luminosa.

O seu sistema de filtros de amplo espetro combina filtros orgânicos UVB e UVA com um complexo antioxidante botânico exclusivo, formulado para combater a luz azul e os infravermelhos, responsáveis pelo fotoenvelhecimento precoce: rugas, manchas e perda de firmeza. A fórmula é ainda enriquecida com extrato de alga castanha, ingrediente de eleição para uma ação antienvelhecimento global e duradoura.

A textura é tudo o que se pede a um protetor solar moderno: invisível, leve e não pegajosa, deixa na pele um acabamento luminoso e natural com um único gesto. Sem resíduos, sem peso apenas pele sublimada.

E porque a experiência sensorial também conta, a sua fragrância icónica de água de coco, bergamota e jasmim evoca o melhor do verão num aroma solar subtil e inconfundível.

Resistente à água, compacto e verdadeiramente nómada, o Stick Protetor SPF50+ foi concebido para acompanhar em qualquer circunstância: da praia à cidade, do rosto às zonas mais sensíveis: lábios, ombros, cicatrizes, sinais e tatuagens. Indicado para todos os tipos de pele.

Proteção. Beleza. Liberdade de movimento.

PVP Recomendado: 16,00 €