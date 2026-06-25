Regata dos Moliceiros volta a colorir a Ria de Aveiro

Cerca de 20 moliceiros regressam à ria, numa edição marcada pelo reconhecimento da UNESCO e programa regional diverso.
A Ria de Aveiro
volta a ser palco de um dos momentos mais emblemáticos do calendário cultural
da região, com a realização da Grande Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro
no próximo sábado, 27 de junho, integrada no programa do “Ria de Aveiro
Weekend”. O dia arranca na Torreira com o tradicional concurso de painéis às
11h00, seguindo-se o ponto alto da jornada com o início da regata às 14h30,
ligando a Torreira a Aveiro, onde a chegada está prevista para as 16h00 e a
cerimónia de entrega de prémios para as 17h00.
A edição deste ano
deverá reunir cerca de duas dezenas de embarcações — entre moliceiros
tradicionais e réplicas — confirmando a forte adesão dos mestres e tripulações
a uma prova que é também um símbolo identitário da região. Mais do que uma
competição, a regata mantém viva uma tradição com raízes no quotidiano das
comunidades ribeirinhas, celebrando o engenho e a destreza associados à
navegação na laguna e reforçando o seu papel enquanto atração cultural e
turística.
A realização da
regata ganha, em 2026, um significado acrescido, após o reconhecimento
internacional do barco moliceiro como Património Cultural Imaterial da
Humanidade. Em dezembro de 2025, a UNESCO inscreveu a candidatura “Barco
Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro” na lista de
salvaguarda urgente, sublinhando o valor único deste saber-fazer tradicional,
transmitido de geração em geração. Este reconhecimento distingue não apenas a
embarcação, mas sobretudo a técnica artesanal da sua construção, profundamente
enraizada na identidade local.
No centro desta
distinção está a carpintaria naval dos moliceiros, um conhecimento transmitido
oralmente entre mestres e aprendizes, sem recurso a desenhos técnicos, onde
cada barco nasce da experiência acumulada ao longo de décadas. A este trabalho
junta-se a componente artística dos emblemáticos painéis pintados, que adornam
proa e ré com cenas que cruzam humor, crítica social, religiosidade ou romance,
transformando cada embarcação numa narrativa visual única.
Ria de Aveiro
Weekend
A par da regata, o
“Ria de Aveiro Weekend” leva uma programação intensa aos 11 municípios da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com propostas culturais,
desportivas e de lazer. Em Aveiro, o destaque vai para exposições em espaços
museológicos, visitas guiadas e animação de rua, enquanto Ílhavo recebe
concertos do Festival Festim, atividades desportivas na Costa Nova e
iniciativas de cariz comunitário. Em Estarreja, Oliveira do Bairro e
Albergaria-a-Velha multiplicam-se exposições, espetáculos e propostas culturais
ao longo de todo o fim de semana.
Noutros concelhos,
o programa cruza tradição e grandes eventos: Anadia recebe a Feira da Vinha e
do Vinho com música e gastronomia, Águeda acolhe o Campeonato do Mundo de
Motocross MXGP e Sever do Vouga promove a Feira Nacional do Mirtilo. Já em
Ovar, Vagos e Murtosa, a agenda integra iniciativas culturais e comunitárias
ligadas ao território, reforçando o caráter intermunicipal do evento, que
transforma a região num grande palco de celebração.
Regata dos Moliceiros volta a colorir a Ria de Aveiro