Regata dos Moliceiros volta a colorir a Ria de Aveiro

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A Ria de Aveiro volta a ser palco de um dos momentos mais emblemáticos do calendário cultural da região, com a realização da Grande Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro no próximo sábado, 27 de junho, integrada no programa do “Ria de Aveiro Weekend”. O dia arranca na Torreira com o tradicional concurso de painéis às 11h00, seguindo-se o ponto alto da jornada com o início da regata às 14h30, ligando a Torreira a Aveiro, onde a chegada está prevista para as 16h00 e a cerimónia de entrega de prémios para as 17h00.

A edição deste ano deverá reunir cerca de duas dezenas de embarcações — entre moliceiros tradicionais e réplicas — confirmando a forte adesão dos mestres e tripulações a uma prova que é também um símbolo identitário da região. Mais do que uma competição, a regata mantém viva uma tradição com raízes no quotidiano das comunidades ribeirinhas, celebrando o engenho e a destreza associados à navegação na laguna e reforçando o seu papel enquanto atração cultural e turística.

A realização da regata ganha, em 2026, um significado acrescido, após o reconhecimento internacional do barco moliceiro como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Em dezembro de 2025, a UNESCO inscreveu a candidatura “Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro” na lista de salvaguarda urgente, sublinhando o valor único deste saber-fazer tradicional, transmitido de geração em geração. Este reconhecimento distingue não apenas a embarcação, mas sobretudo a técnica artesanal da sua construção, profundamente enraizada na identidade local.

No centro desta distinção está a carpintaria naval dos moliceiros, um conhecimento transmitido oralmente entre mestres e aprendizes, sem recurso a desenhos técnicos, onde cada barco nasce da experiência acumulada ao longo de décadas. A este trabalho junta-se a componente artística dos emblemáticos painéis pintados, que adornam proa e ré com cenas que cruzam humor, crítica social, religiosidade ou romance, transformando cada embarcação numa narrativa visual única.

Ria de Aveiro Weekend

A par da regata, o “Ria de Aveiro Weekend” leva uma programação intensa aos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com propostas culturais, desportivas e de lazer. Em Aveiro, o destaque vai para exposições em espaços museológicos, visitas guiadas e animação de rua, enquanto Ílhavo recebe concertos do Festival Festim, atividades desportivas na Costa Nova e iniciativas de cariz comunitário. Em Estarreja, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha multiplicam-se exposições, espetáculos e propostas culturais ao longo de todo o fim de semana.

Noutros concelhos, o programa cruza tradição e grandes eventos: Anadia recebe a Feira da Vinha e do Vinho com música e gastronomia, Águeda acolhe o Campeonato do Mundo de Motocross MXGP e Sever do Vouga promove a Feira Nacional do Mirtilo. Já em Ovar, Vagos e Murtosa, a agenda integra iniciativas culturais e comunitárias ligadas ao território, reforçando o caráter intermunicipal do evento, que transforma a região num grande palco de celebração.