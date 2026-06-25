Art in Avenida expõe artistas da SNBA

Lojas, hotéis, restaurantes e escritórios acolhem obras de artistas da Sociedade Nacional de Belas-Artes
A Avenida
da Liberdade volta a receber o Art in Avenida de 1 a 31 de julho, um evento que
revela em vários espaços distintos, obras de 17 artistas da Sociedade Nacional
de Belas-Artes (SNBA), uma das mais prestigiadas instituições dedicadas às
artes em Portugal.
A
iniciativa tem sido um sucesso, um bom motivo para que a Associação Avenida
voltasse a lançar o desafio à SNBA, responsável pela curadoria do evento, para
criar uma terceira edição que conta com a participação de um maior número de
artistas e de espaços, com mais dias para disfrutar o lado artístico da Avenida
da Liberdade. O resultado é uma mostra coletiva mais ambiciosa que decorre
durante todo o mês de julho, e que junta obras originais de pintura,
fotografia, colagem e escultura que ganham vida em lojas, hotéis, restaurantes,
escritórios e uma galeria, ao longo da Avenida da Liberdade.
A
experiência contempla uma dupla descoberta: de Belas Artes e de lugares. No Art
in Avenida é possível descobrir artistas da SNBA e a fazer um circuito pelos
ambientes distintos que os acolhem, numa lógica de apoio às artes e de
proximidade entre 15 associados da Avenida da Liberdade e o grande público.
O Art
in Avenida revela diferentes expressões artísticas, de artistas de várias
gerações e evoca a contemplação da expressão criativa, através de uma exposição
de livre acesso, em perfeita sintonia com a missão da Associação Avenida,
focada em realizar eventos culturais que enriquecem a experiência de quem vive,
trabalha e visita a Avenida da Liberdade.
Consulte
os espaços aderentes no site oficial da Avenida da Liberdade e
coloque o Art in Avenida na sua agenda.
Descubra
o Art in Avenida!
Art in
Avenida – Participantes:
ALTIS
AVENIDA
Artista:
António Roque
Rua 1º de
Dezembro, 120
BOUTIQUE
DOS RELÓGIOS ART PLUS
Artista:
Cristina de Brée
Avenida da
Liberdade, 194
BOUGAIN
AVENIDA
Artista:
Maria José Rodrigues
No
interior do Valverde Lisboa Hotel Garden - Avenida da Liberdade, 164
ELEVENTY
MILANO
Artista:
Isabel Enriquez
Avenida da
Liberdade, 266
ELISABETTA
FRANCHI
Artista:
João Filgueiras
Avenida da
Liberdade, 38
GENERALI
TRANQUILIDADE
Artista:
Bela Branquinho
Avenida da
Liberdade, 242
LIVRARIA
BUCHHOLZ
Artista:
André Sanchez
Rua Duque
de Palmela, 4
MAISON
SISLEY
Artista:
Cristina Santos
Rua Rosa
Araújo, 2
MATIZ
LISBOA
Artistas:
Madalena Raimundo e Teresa Maury
Avenida da
Liberdade, 127
OLHAR
DE PRATA
Artista:
Marina Pinheiro
Avenida da
Liberdade, 258
PINKO
Artista:
Lidia Magalhães
Avenida da
Liberdade, 36 D
THE ONE
PALÁCIO DA ANUNCIADA – Art Gallery The One