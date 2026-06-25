Art in Avenida expõe artistas da SNBA

A Avenida da Liberdade volta a receber o Art in Avenida de 1 a 31 de julho, um evento que revela em vários espaços distintos, obras de 17 artistas da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), uma das mais prestigiadas instituições dedicadas às artes em Portugal.

A iniciativa tem sido um sucesso, um bom motivo para que a Associação Avenida voltasse a lançar o desafio à SNBA, responsável pela curadoria do evento, para criar uma terceira edição que conta com a participação de um maior número de artistas e de espaços, com mais dias para disfrutar o lado artístico da Avenida da Liberdade. O resultado é uma mostra coletiva mais ambiciosa que decorre durante todo o mês de julho, e que junta obras originais de pintura, fotografia, colagem e escultura que ganham vida em lojas, hotéis, restaurantes, escritórios e uma galeria, ao longo da Avenida da Liberdade.

A experiência contempla uma dupla descoberta: de Belas Artes e de lugares. No Art in Avenida é possível descobrir artistas da SNBA e a fazer um circuito pelos ambientes distintos que os acolhem, numa lógica de apoio às artes e de proximidade entre 15 associados da Avenida da Liberdade e o grande público.

O Art in Avenida revela diferentes expressões artísticas, de artistas de várias gerações e evoca a contemplação da expressão criativa, através de uma exposição de livre acesso, em perfeita sintonia com a missão da Associação Avenida, focada em realizar eventos culturais que enriquecem a experiência de quem vive, trabalha e visita a Avenida da Liberdade.

Consulte os espaços aderentes no site oficial da Avenida da Liberdade e coloque o Art in Avenida na sua agenda.

Descubra o Art in Avenida!

Art in Avenida – Participantes:

ALTIS AVENIDA

Artista: António Roque

Rua 1º de Dezembro, 120

BOUTIQUE DOS RELÓGIOS ART PLUS

Artista: Cristina de Brée

Avenida da Liberdade, 194

BOUGAIN AVENIDA

Artista: Maria José Rodrigues

No interior do Valverde Lisboa Hotel Garden - Avenida da Liberdade, 164

ELEVENTY MILANO

Artista: Isabel Enriquez

Avenida da Liberdade, 266

ELISABETTA FRANCHI

Artista: João Filgueiras

Avenida da Liberdade, 38

GENERALI TRANQUILIDADE

Artista: Bela Branquinho

Avenida da Liberdade, 242

LIVRARIA BUCHHOLZ

Artista: André Sanchez

Rua Duque de Palmela, 4

MAISON SISLEY

Artista: Cristina Santos

Rua Rosa Araújo, 2

MATIZ LISBOA

Artistas: Madalena Raimundo e Teresa Maury

Avenida da Liberdade, 127

OLHAR DE PRATA

Artista: Marina Pinheiro

Avenida da Liberdade, 258

PINKO

Artista: Lidia Magalhães

Avenida da Liberdade, 36 D

THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA – Art Gallery The One

Artista: Fernando Tenreiro

Rua das Portas de Santo Antão, 112 - 134

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE

Artistas: Macarena Tarud e Alexandra Faria

Avenida da Liberdade, 185

TORRES JOALHEIROS

Artista: Dália Vale Rego

Avenida da Liberdade, 225

VALVERDE LISBOA HOTEL & GARDEN

Artista: Zilda Duarte

Avenida da Liberdade, 164