Real Companhia Velha renova-se no digital com novo website

Com essa filosofia, a Real Companhia Velha apostou na renovação da sua "casa digital". Disponível no endereço de sempre, em www.realcompanhiavelha.pt , o que mudou foi o look & feel. O objetivo foi criar um website mais apelativo e funcional, na pesquisa dos conteúdos, que se mantêm na sua essência.

Concebido pela empresa portuense Bastarda, parceira da Real Companhia Velha na área digital de há uns anos a esta parte, este novo website vem responder às necessidades do utilizador atual: estrutura simples, design apelativo, muito assente em (boas) imagens, e fácil navegação.

Materializado em secções ou separadores, o menu divide-se em informação e fotos sobre a ‘Empresa’; a sua ‘História’; as cinco ‘Quintas’ que a Companhia possui na sub-região do Douro Cima Corgo; ao eclético portefólio de ‘Vinhos’; mas também à vertente da produção de ‘Azeite’; e à cada vez mais premente vertente de ‘Enoturismo’. Tudo isto sem esquecer os ‘Contactos’, essenciais para a relação entre a Real Companhia Velha e os seus mais variados públicos. O site está disponível em português e inglês, e, em breve, também em chinês. À entrada, é reforçada a dinâmica das secções, com seis destaques, que têm a mais-valia de serem atualizados e alterados a qualquer momento.

Ao clicar-se no separador ‘Enoturismo’ abrem-se as portas para os diferentes eixos de turismo da Companhia, da vinha ao copo, passando pela história, pela produção e terminando à mesa. A ideia é que o visitante do site, comece esta jornada digital na Quinta das Carvalhas, em pleno Douro Vinhateiro, passando depois às emblemáticas Caves, em Gaia, e terminando no 17.56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha. Na Quinta das Carvalhas – a joia da Companhia e uma das mais emblemáticas quintas do Douro –, a oferta é variada, estando, tal como no caso das Caves de Gaia, reunida e apresentada no neste site. O mesmo não acontece no caso do Museu da 1.ª Demarcação e da Enoteca 17.56, que pedem mais conteúdo, espelhado em sites próprias, aos quais podemos aceder através deste.

Através do website da Real Companhia Velha, o utilizador pode ligar-se às redes sociais da empresa, bastando para isso clicar nos ícones do Instagram e do Facebook presentes na homepage.