Como escreve Camilo depois de perder a visão? Livraria Lello expõe os óculos de Camilo Castelo Branco para sublinhar a dimensão humana do escritor

Na reta final do
bicentenário de Camilo, a Livraria Lello e os Museus da Faculdade de Medicina
replicam o momento em que Camilo Castelo Branco descobre que iria viver cego
até ao fim dos seus dias. O objetivo do encontro é refletir sobre as barreiras
de escrever com cegueira progressiva e explorar novas dimensões do escritor,
como os desafios de saúde mental que enfrentou. O evento, agendado para o
dia 4 de novembro, às 21h00, na Livraria Lello, tem um carácter inclusivo,
sendo acessível a pessoas invisuais.
Numa parceria com
os Museus da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a livraria
portuense promove o encontro “Camilo e a (In)visibilidade: Medicina, Literatura
e História”, dedicado à relação entre a vida e a obra do escritor Camilo
Castelo Branco, e à divulgação da coleção oftalmológica dos museus da faculdade
de Medicina, que reúne dezenas de objetos históricos.
Ao trazer para a
Livraria o ambiente de um consultório de Oftalmologia, replicando o momento em
que Camilo percebe que o seu problema visual era irreversível, o evento destaca
as marcas que a perda de visão teve no escritor. Este é o ponto de partida para
a discussão, que contará com Amândio Rocha Sousa, diretor da Oftalmologia na
ULS São João; José Paulo Andrade, coordenador dos Museus da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto; Jorge Sobrado, vice-presidente da
CCDR-Norte, que irá moderar a conversa; e o poeta João Habitualmente, que é
também professor associado de Psicologia, com o nome Luís Fernandes.
Para a presidente
do conselho de administração da Livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, “o facto de
Camilo ter persistido na escrita enquanto perdia capacidades visuais demonstra
a perseverança de um enorme escritor”. Por outro lado, para a administradora,
“o encontro também vem sublinhar os desafios a nível de saúde mental com que o
escritor deparou, inerentes à perda de faculdades físicas, que, infelizmente,
levou a um desfecho trágico e lamentável”.
«O amor dá coragem e dá fraqueza. É,
e será sempre, um mistério.» Camilo Castelo Branco, in Anátema
A Livraria Lello,
neste evento, apresenta vários objetos oftalmológicos utilizados no tempo do
autor: os óculos de Camilo Castelo Branco, uma caixa de lentes do médico
Plácido da Costa (médico de elevada importância nesta área da Medicina), e um
disco de Plácido, um dos valiosos instrumentos desenvolvidos pelo médico.
O evento, que se
irá realizar no dia 4 de novembro, às 21h00, na Livraria Lello, tem um carácter
inclusivo, sendo acessível a pessoas invisuais. Estarão presentes membros da
direção da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. A discussão em
torno da vida de Camilo e os desafios de continuar a escrever, apesar da
cegueira progressiva, reforça a missão da Livraria Lello de tornar a Literatura
num espaço de partilha, conhecimento e inclusão.
Num tempo em que se
sublinha a vertente romântica de Camilo, presente em livros largamente
aclamados e amados, como “Amor de Perdição”, editado sob a chancela da Livraria
Lello, a Livraria considera crucial explorar um lado mais sombrio: o da
decadência física de alguém que vive da escrita. Como vive e escreve, sem ver o
papel, o primeiro escritor profissional do nosso país?
A Livraria Lello
faz parte do projeto “Camillo – Rotas do Escritor”, que celebra os 200 anos de
Camilo Castelo Branco. Como parceiro, a Livraria é responsável por dinamizar
mais um fórum em torno da vida e obra do escritor.
