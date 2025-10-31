Como escreve Camilo depois de perder a visão? Livraria Lello expõe os óculos de Camilo Castelo Branco para sublinhar a dimensão humana do escritor

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Na reta final do bicentenário de Camilo, a Livraria Lello e os Museus da Faculdade de Medicina replicam o momento em que Camilo Castelo Branco descobre que iria viver cego até ao fim dos seus dias. O objetivo do encontro é refletir sobre as barreiras de escrever com cegueira progressiva e explorar novas dimensões do escritor, como os desafios de saúde mental que enfrentou. O evento, agendado para o dia 4 de novembro, às 21h00, na Livraria Lello , tem um carácter inclusivo, sendo acessível a pessoas invisuais.

Numa parceria com os Museus da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a livraria portuense promove o encontro “Camilo e a (In)visibilidade: Medicina, Literatura e História”, dedicado à relação entre a vida e a obra do escritor Camilo Castelo Branco, e à divulgação da coleção oftalmológica dos museus da faculdade de Medicina, que reúne dezenas de objetos históricos.

Ao trazer para a Livraria o ambiente de um consultório de Oftalmologia, replicando o momento em que Camilo percebe que o seu problema visual era irreversível, o evento destaca as marcas que a perda de visão teve no escritor. Este é o ponto de partida para a discussão, que contará com Amândio Rocha Sousa, diretor da Oftalmologia na ULS São João; José Paulo Andrade, coordenador dos Museus da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Jorge Sobrado, vice-presidente da CCDR-Norte, que irá moderar a conversa; e o poeta João Habitualmente, que é também professor associado de Psicologia, com o nome Luís Fernandes.

Para a presidente do conselho de administração da Livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, “o facto de Camilo ter persistido na escrita enquanto perdia capacidades visuais demonstra a perseverança de um enorme escritor”. Por outro lado, para a administradora, “o encontro também vem sublinhar os desafios a nível de saúde mental com que o escritor deparou, inerentes à perda de faculdades físicas, que, infelizmente, levou a um desfecho trágico e lamentável”.

«O amor dá coragem e dá fraqueza. É, e será sempre, um mistério.» Camilo Castelo Branco, in Anátema

A Livraria Lello, neste evento, apresenta vários objetos oftalmológicos utilizados no tempo do autor: os óculos de Camilo Castelo Branco, uma caixa de lentes do médico Plácido da Costa (médico de elevada importância nesta área da Medicina), e um disco de Plácido, um dos valiosos instrumentos desenvolvidos pelo médico.

O evento, que se irá realizar no dia 4 de novembro, às 21h00, na Livraria Lello, tem um carácter inclusivo, sendo acessível a pessoas invisuais. Estarão presentes membros da direção da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. A discussão em torno da vida de Camilo e os desafios de continuar a escrever, apesar da cegueira progressiva, reforça a missão da Livraria Lello de tornar a Literatura num espaço de partilha, conhecimento e inclusão.

Num tempo em que se sublinha a vertente romântica de Camilo, presente em livros largamente aclamados e amados, como “Amor de Perdição”, editado sob a chancela da Livraria Lello, a Livraria considera crucial explorar um lado mais sombrio: o da decadência física de alguém que vive da escrita. Como vive e escreve, sem ver o papel, o primeiro escritor profissional do nosso país?

A Livraria Lello faz parte do projeto “Camillo – Rotas do Escritor”, que celebra os 200 anos de Camilo Castelo Branco. Como parceiro, a Livraria é responsável por dinamizar mais um fórum em torno da vida e obra do escritor.